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傳涉貪被查 解放軍報稱防長董軍今上海現身 但沒附照

記者陳湘瑾／即時報導
英國金融時報日前引述美國知情人士說法，指中國國防部長董軍已因涉貪被查，解放軍報以及中國國防部網站報導董軍5日現身活動。圖為他今年參加新加坡香格里拉會議。（路透資料照）
英國金融時報日前引述美國知情人士說法，指中國國防部長董軍已因涉貪被查，解放軍報以及中國國防部網站報導董軍5日現身活動。圖為他今年參加新加坡香格里拉會議。（路透資料照）

中國國防部長董軍27日被外媒指出其因涉貪被查，該消息曾被中國國防部發言人指為「純屬捏造」。根據解放軍報以及中國國防部網站，董軍5日現身，在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。不過，解放軍報及中國國防部都未公布董軍會見的現場照片。

金融時報11月27日報導，根據知情的美國現任與前任官員說法，中國已對國防部長董軍展開調查，中國外交部發言人毛寧在27日僅回應「捕風捉影」四字，中國國防部發言吳謙28日則指「有關報導純屬捏造，造謠者居心叵測，中方對這種汙衊行徑表示強烈不滿」，當時他在記者會多次維持「國防部長董軍」的稱呼。

董軍今日之前最後一次現身，為他11月21日在寮國參加東協防長擴大會議。而吳謙當時在記者會上點出董軍近期的工作包括出席東協防長擴大會議，與日本防衛大臣中古元和印度防長辛格會談，在與寮國軍演習期間和寮國副總理占沙蒙共同觀摩醫療服務等。

根據中國國防部網站及解放軍報5日報導，董軍在會見時表示，幾內亞灣是地區國家的共同家園，也是中非加強交流合作，構建海洋命運共同體的重要紐帶。中方願同地區國家軍隊一道，強化命運與共的理念引領，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作，賡續真誠團結的傳統友誼。希望各方共同努力，將此次研討會達成的共識有效轉化為合作成果，惠及地區人民，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。

尼日利亞海軍參謀長奧加拉、加蓬海軍參謀長貝卡雷等參加會見的代表團團長表示，幾內亞灣的安全對地區國家至關重要，本屆研討會為各方交流思想、分享經驗和加強合作奠定堅實基礎。地區國家願與中方加強戰略溝通，增進互信、深化合作，共同建設一個安全、穩定、繁榮的幾內亞灣。

第二屆「幾內亞灣安全形勢專題研討會」3日起一連四天在上海連續舉行，邀集19個非洲國家海上武裝力量派代表團參會，共議「幾內亞灣海上安全形勢與合作」。

國防部 幾內亞 解放軍

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