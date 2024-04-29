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全球車企高層爭奔華合作 分析師：馬斯克訪京是特斯拉分水嶺

中國新聞組／北京電
寶馬集團董事長齊普策（右二）25日現身北京車展，展現出對中國市場的極大期待與關注。(路透)
寶馬集團董事長齊普策（右二）25日現身北京車展，展現出對中國市場的極大期待與關注。(路透)

特斯拉執行長馬斯克28日「閃現」北京引起國際關注。在此之前，美國通用汽車（General Motors）執行長巴拉（Mary Barra）等外國車企主管也悄悄現身北京國際車展。中國媒體稱，全球車企高層紛紛赴華，爭相與中國企業合作，其中最活躍的是歐洲和日本汽車製造商。

紅星新聞報導，有通報指出，馬斯克此次訪問可能與特斯拉在中國推出全自動駕駛（FSD）軟體有關。

就在馬斯克訪華前，美國傳統汽車產業巨頭通用汽車董事長兼執行長巴拉也於26日悄悄現身北京國際車展，其同樣未事先透露行程。眾多外國車企主管如寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）、梅賽德斯-奔馳集團董事會主席兼首席執行官康林松，以及大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆（Oliver Blume）等也現身北京車展，展現出對中國市場的極大期待與關注。

美國投行韋德布希證券公司董事總經理兼高級股票分析師達恩·艾夫斯稱，馬斯克此次訪華是特斯拉的「分水嶺時刻」。他認為，特斯拉的「長期估值故事」依賴FSD和自動駕駛技術的成功，而「特斯拉在中國提供FSD」是這一難題的關鍵部分。據悉，為了滿足全球監管機構的要求，特斯拉FSD的測試里程須達到60億英里。截至4月6日，其FSD的測試里程達到10億英里。

4月28日，中國汽車工業協會、國家電腦網路緊急技術處理協調中心發布「關於汽車資料處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）」。文件顯示，特斯拉上海超級工廠生產的車型全部符合合規要求。

此外，近期舉辦的北京車展吸引了寶馬、賓士、奧迪、福斯、日產、豐田、沃爾沃等眾多知名汽車製造商的參與。產業高層表示，外國汽車製造商的態度明顯發生轉變，積極尋求與中國合作夥伴建立新的合作關係。

報導指出，最活躍的是歐洲和日本汽車製造商。豐田汽車宣布將與騰訊在人工智慧和大數據方面進行合作。日產汽車宣布與中國科技公司百度合作，進行人工智慧和「智慧汽車」的研究。

德國汽車製造商大眾和梅賽德斯承諾將加大在華投資，今年在車展上更是雄心勃勃地表示，到2030年，他們將成為中國最好的公司。法國車企雷諾的一位高管26日表示，已與理想汽車和小米進行了「關鍵對話」，以探索電動車和智慧車輛技術。

大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆24日在北京為集團舉辦的媒體活動中講話。（美聯社...
大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆24日在北京為集團舉辦的媒體活動中講話。（美聯社）

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