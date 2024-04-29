全自駕何時落地中國？特斯拉：具體不好說 預估快了

在28日馬斯克見李強後，特斯拉立即通過中國大陸汽車數據安全檢測。（路透檔案照）

特斯拉 CEO馬斯克 28日低調且快閃訪問北京，並與大陸國務院總理李強會面。外界關注北京行後，他先前稱的全自動駕駛（FSD，Full-Self Driving）何時會在大陸落地。中國基金報報導，特斯拉中國29日回應稱，「目前具體時間不好說，但預估是快了。」

另據新浪科技消息，特斯拉用戶APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由「稍後推出」改為「即將推出」。此外，也有消息稱特斯拉中國版的FSD將與百度 地圖合作，但目前為止該消息未獲得百度及特斯拉證實。

值得注意的是，就在馬斯克與李強會面之後，中汽協在當天通告，特斯拉通過了與數據安全相關的關鍵測試。特斯拉中國對此也證實，目前大陸各地對特斯拉的使用限制陸續取消。該突破也被認為，為FSD在大陸落地掃清障礙。

對於特斯拉FSD落地中國一事，大陸外交部發言人林劍29日重申，「中國致力於高質量發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、國際化的一流營商環境，積極促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業的合法權益。」

林劍也強調，「我們對內外資企業一視同仁、平等相待，歡迎外資企業繼續深化對華合作，共享中國經濟發展成果，也希望外資企業遵守中國的法律法規，履行安全承諾。」

馬斯克突襲訪京也讓華爾街持正向看待。Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）預計，馬斯克訪問中的重點是讓期待已久的FSD軟體在中國落地。這次訪問稱為特斯拉的「分水嶺時刻」。

艾夫斯指出，「特斯拉的長期估值故事取決於FSD和自動化，而這個故事中缺失的一個關鍵部分是特斯拉能在中國提供FSD，而現在機會就在眼前。」