我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大：示威學生今下午2時前須撤離 否則停學

德州州長警告偷渡客：葛蘭德河有鱷魚 風險自負

全自駕何時落地中國？特斯拉：具體不好說 預估快了

記者黃雅慧／即時報導
在28日馬斯克見李強後，特斯拉立即通過中國大陸汽車數據安全檢測。（路透檔案照）
在28日馬斯克見李強後，特斯拉立即通過中國大陸汽車數據安全檢測。（路透檔案照）

特斯拉CEO馬斯克28日低調且快閃訪問北京，並與大陸國務院總理李強會面。外界關注北京行後，他先前稱的全自動駕駛（FSD，Full-Self Driving）何時會在大陸落地。中國基金報報導，特斯拉中國29日回應稱，「目前具體時間不好說，但預估是快了。」

另據新浪科技消息，特斯拉用戶APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務的購買頁面描述已經由「稍後推出」改為「即將推出」。此外，也有消息稱特斯拉中國版的FSD將與百度地圖合作，但目前為止該消息未獲得百度及特斯拉證實。

值得注意的是，就在馬斯克與李強會面之後，中汽協在當天通告，特斯拉通過了與數據安全相關的關鍵測試。特斯拉中國對此也證實，目前大陸各地對特斯拉的使用限制陸續取消。該突破也被認為，為FSD在大陸落地掃清障礙。

對於特斯拉FSD落地中國一事，大陸外交部發言人林劍29日重申，「中國致力於高質量發展，堅定奉行合作共贏的開放戰略，持續建設市場化、法治化、國際化的一流營商環境，積極促進外商投資，高度重視外資企業的相關訴求，切實保護外資企業的合法權益。」

林劍也強調，「我們對內外資企業一視同仁、平等相待，歡迎外資企業繼續深化對華合作，共享中國經濟發展成果，也希望外資企業遵守中國的法律法規，履行安全承諾。」

馬斯克突襲訪京也讓華爾街持正向看待。Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）預計，馬斯克訪問中的重點是讓期待已久的FSD軟體在中國落地。這次訪問稱為特斯拉的「分水嶺時刻」。

艾夫斯指出，「特斯拉的長期估值故事取決於FSD和自動化，而這個故事中缺失的一個關鍵部分是特斯拉能在中國提供FSD，而現在機會就在眼前。」

特斯拉 馬斯克 百度

上一則

黑石出價16億美元收購 英音樂版權公司Hipgnosis點頭

延伸閱讀

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%
彭博：特斯拉清除FSD障礙 馬斯克訪中國立見成效

彭博：特斯拉清除FSD障礙 馬斯克訪中國立見成效
馬斯克突訪中 會見李強與任鴻斌 「推銷」全自動駕駛系統FSD

馬斯克突訪中 會見李強與任鴻斌 「推銷」全自動駕駛系統FSD
修車找官方服務？找一般車行？ 華人經歷各不同

修車找官方服務？找一般車行？ 華人經歷各不同

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭的檔案照片。 （路透）

供應鏈最新威脅 地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

2024-04-23 04:50

超人氣

更多 >
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦
全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用
汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍