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李強見了馬斯克後 中國公告特斯拉數據安全均符合規定

中國新聞組／即時報導
中國國務院總理李強28日在北京釣魚台國賓館會見特斯拉執行長馬斯克。（中新社）
中國國務院總理李強28日在北京釣魚台國賓館會見特斯拉執行長馬斯克。（中新社）

中國國務院總理李強在北京時間28日下午在釣魚台國賓館會見特斯拉執行長馬斯克時，讚許特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例。中國汽車工業協會則在同一時間公告，特斯拉上海超級工廠所生產的車型，全部符合中國汽車數據安全相關規定，是唯一一家符合中國法規的外資企業。

特斯拉上海超級工廠是李強擔任上海市委書記任內引進的重大投資項目。但在中國本土新能源汽車快速崛起後，特斯拉近年在全球市場正面臨中國同行的強烈競爭。

彭博前專欄作家史密斯（Noah Smith）日前在其個人部落格發文稱，特斯拉因中國車企競爭，市值自去年7月以來已蒸發4,000億美元，並稱特斯拉是中國針對外商「養套殺」的典型案例，亦即以市場為誘因吸引外商進入後，透過合資或其他方式盜取技術，最終將外商趕出中國市場。

不過，特斯拉是中國首家外商獨資設立的汽車公司，並非合資企業。馬斯克此次北京行外界事前毫不知情，中國財新網指出，習慣在社交媒平台發布消息的馬斯克本人也沒有預告這次訪華安排，特斯拉並缺席此次北京國際車展。

據新華社報導，李強在與馬斯克會面時表示，中美兩國經濟深度融合，你中有我、我中有你，彼此都可以從對方發展中獲益。特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例。

李強告訴馬斯克，外資企業是中國發展不可或缺的重要的參與者、貢獻者，中國的超大規模市場將始終向外資企業敞開。中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國，更好實現互利共贏。

馬斯克則表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願同中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

中國汽車工業協會28日下午公告「關於汽車數據處理4項安全檢測情況的通報（第一批）」，這項檢測系針對智能網聯汽車的車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知等4項進行檢測，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業的76款車型4項數據均符合規定。

其中，特斯拉上海超級工廠所生產的車型全部符合要求，是一一家合規的外資企業。

據澎湃新聞報導，特斯拉表示，特斯拉通過了中國國家車輛數據安全的權威標準和要求，有利於全面解除（如機關單位、機場、高速等）對特斯拉等智能汽車的禁行、禁停限制，更多特斯拉及智能車車主可以更加放心購買、使用符合相關安全要求的品牌。

中國多地多個公家機關早前曾宣布，基於安全考量禁制特斯拉的車輛進入。

特斯拉 馬斯克 李強

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