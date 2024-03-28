中國解除對澳洲葡萄酒關稅 中商務部：互為重要交易夥伴

中國商務部新聞發言人何亞東表示，中願與澳方一道，通過對話磋商解決彼此的關切。（圖／取自中國網）

中國商務部 公告，29日起不再對原產於澳洲 的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅。在28日例行記者會上，商務部新聞發言人何亞東表示，中澳互為重要的交易夥伴，中方願與澳方一道，通過對話磋商解決彼此的關切。

何亞東在會上表示，在中澳雙方共同努力下，中澳在世貿組織框架下，達成妥善解決世貿爭端的共識。去年11月30日，中國商務部應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，依法啟動對澳葡萄酒雙反措施的複審調查，隨後依法推進調查程序，對各利害關係方的主張及其證據進行了全面審查，並於28日發布相關裁決公告。

何亞東指出，中澳互為重要的交易夥伴，願與澳方一道，通過對話磋商解決彼此關切，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

另，中國外交部發言人林劍則強調，一段時間以來，中澳透過對話協商妥善解決了彼此關切，共同推動兩國關係出現改善發展的動能。中方願繼續本著相互尊重、平等互利、求同存異的原則，與澳方加強對話合作，推動中澳關係穩定健康發展。

同日稍早，中國商務部貿易救濟局發出公告寫道，去年11月30日應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，商務部發布2023年第52號公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行覆審。

公告提到，商務部28日裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。中國國務院 關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。