入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

入境免簽吸引不少大陸遊客今年春節前往新加坡旅遊，圖為春節期間新加坡濱海灣花園布置的綵燈。（新華社）

中國與新加坡 自今年除夕（2月9日）起互免簽證，吸引不少中國民眾春節期間前往新加坡旅遊，但近期關於抱怨新加坡旅遊太貴的訊息卻成為中國網路熱搜，許多人反映：「物價離譜」、「新加坡貴到讓中產破產 」。

春節期間前往新加坡旅遊的上海毛姓男子接受上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》訪問時表示，大年初一，他和家人、朋友一行共12人赴新加坡自由行5天，回來後算了算，發現人均支出竟達人民幣1.7萬元至1.8萬元（約2361至2500美元），比預期高出不少。

毛姓男子列出主要支出項目：機票每人人民幣9000元；四晚飯店費用人均1萬100元；門票人均2906元。其餘人均近4000元開支，主要是餐飲和當地交通費用。

毛姓男子表示，免簽後春節期間湧入眾多中國遊客，當地熱門景點和遊樂項目一票難求，大家不得不接受黃牛加價出票。例如，新加坡環球影城的快速通行票官方價約人民幣4、500元，但根本搶不到。但跟黃牛買，價格變成900至1000元。

此外，新加坡一瓶礦泉水換算成人民幣約20至40元，麥當勞和肯德基的價格也比中國貴上一倍。新加坡特色的肉骨茶人均約人民幣100多元，也讓他覺得吃不消。

不過，毛姓男子也說，如果到新加坡隨處可見的「食閣」（類似美食街）吃飯，就可以吃到平價食物，如一份燒臘飯的價格從人民幣20元到40元不等，並不比上海貴；星巴克 咖啡價格則跟上海差不多。

針對到新加坡玩會讓中產破產的話題，湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》則引述新加坡導遊祝子涵說法指出，到新加坡玩三天就夠了，人均約人民幣1萬元。如果是深度遊需要四至六天，人均預算約人民幣3萬元。

一名赴新加坡國立大學交換的吳姓學生也認為，新加坡物價確實很貴，在商場吃飯會比中國一線城市高出50%甚至更多，搭計程車起步基本人民幣40元以上，10公里大概100元，租房每月在人民幣6000元到1萬元之間。

另一名春節赴新加坡旅遊的張姓男子則表示，新加坡五星級酒店房價約是中國一線城市同類酒店的2倍，房間還小。他並提醒中國遊客注意新加坡的罰款政策。他就因在新加坡亂扔煙蒂被罰了300元新幣，差不多是人民幣1500元。他的朋友第二次被抓到時，除了罰款還要上法庭、做義工，最嚴重的有可能要入獄。