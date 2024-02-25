娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世，享壽79歲。宗慶後在逝世前仍擔任娃哈哈集團董事長，但集團的接班人早已敲定，就是女兒宗馥莉。宗慶後曾在訪談節目中表示，對宗馥莉在娃哈哈集團的表現可以打90分。宗馥莉因一直未婚，曾公開表示不喜歡王力宏 等而備受關註，談及婚戀觀，她自稱是摩羯座，比較務實，「遇到就遇到了，遇不到就算了唄，隨緣。」

紅星新聞報導，宗馥莉1982年生，馥莉與「福利 」二字諧音，宗家夫婦將樸素的希望寄予新生兒，馥莉，有福有利。

外界給宗馥莉的標籤，除了「富二代」，「好強」、「勤奮」也時常出現。

宗馥莉14歲獨自赴美留學，2004年畢業回到國內後，宗馥莉便進入娃哈哈集團參與直接管理。宗馥莉與老一輩民營企業家父親宗慶後之間的經營理念分歧一直是橫亙在父女之間的問題。

王力宏曾代言娃哈哈20年。（取材自微博）

從1998年開始，歌手王力宏代言的娃哈哈家喻戶曉，「愛你就等於愛自己」幾乎人人都會唱。然而，2018年在宗馥莉成為品牌公關部部長後，娃哈哈就停止了和王力宏的合作。至於停止合作的原因，宗馥莉在一檔節目直言自己並不喜歡王力宏，也不喜歡這包裝。

宗馥莉早在2017年福布斯發布的2017中國最傑出商界女性排行榜中，排名第13位。此外，2015年在全球知名財富公司Wealth-X公布的一份榜單中，宗馥莉以30億美元身家居亞洲十大年輕富豪第三名。

今年42歲的宗馥莉在事業上很成功，但一直單身，其婚戀狀況也備受關註。

宗馥莉在2013年《嘉人》雜誌的專訪中曾提過「我從來沒有交過男朋友」，據記者描述，理由是「家裡太有錢了，後果之一就是難以分辨追求者的動機，似乎每個接近她的人都想和她談生意。」

2019年，在新浪財經《至少一個小時》節目中，宗馥莉也曾談及婚戀觀，她表示：「我是摩羯座的，我比較務實。遇到就遇到了，遇不到就算了唄，隨緣。」此後，未見有公開報導提及這個話題。