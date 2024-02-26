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娃哈哈宗慶後逝世 獨生女宗馥莉「接班進度」受矚目

記者陳政錄／即時報導
娃哈哈集團董事長宗慶後（左）病逝，女兒宗馥莉是集團唯一接班人。（取材自北京商報）
娃哈哈集團董事長宗慶後（左）病逝，女兒宗馥莉是集團唯一接班人。（取材自北京商報）

中國娃哈哈集團創辦人、前首富宗慶昨因病離世，享壽79歲，其女兒宗馥莉能否順利接班受到關注，據中國媒體報導，最新訊息顯示，宗馥莉近日已接替宗慶後，任娃哈哈電商執行董事。在此之下，宗馥莉目前已在上百家企業任職，其中多數為娃哈哈集團下屬公司，這是自2021年底起，宗馥莉擔任娃哈哈集團副董事長兼總經理後，持續完善接班布局。

據澎湃新聞報導，從中國國家企業信用資訊公示系統26日更新訊息顯示，在2月23日時，杭州娃哈哈電子商務有限公司發生工商變更，宗慶後卸任法定代表人、執行董事、經理 ，由其女兒宗馥莉接任。這是有關娃哈哈集團的最新一起工商資訊變更，從時間點來看，恰好在22日娃哈哈集團就宗慶後身體出狀況發布聲明的隔天。

澎湃新聞稱， 目前，宗馥莉已在上百家企業任職，其中多數為娃哈哈集團下屬公司。

另，中國工商登記資訊平台天眼查App顯示，在宗馥莉名下共關聯上百家企業中，目前有91家為存續狀態，包括杭州娃哈哈電子商務有限公司、杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司、宏勝飲料集團有限公司等，其中宗馥莉共擔任6家企業法定代表人，持有浙江恆楓投資有限公司、寧波瑾匯投資管理有限公司、麗水瑾匯股權投資合夥企業（有限合夥）3家企業股份 ，並在80多家企業擔任董事長、董事、執行董事等高階主管職務。

娃哈哈是中國最大飲品生產商，也被認為是「民族品牌」，公開資訊顯示，在娃哈哈集團股權結構中，杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司持有46%股份，宗慶後生前持有29.4%股份，剩餘24.6%股份由杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合 委員會（職工持股會）持有。

按照中國相關規定，自然人股東過世後，合法繼承人有權繼承股東資格，除非公司章程有特別規定，這將使宗馥莉將繼承宗慶後的股份，未來如何順利接班備受關注。

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