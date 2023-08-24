「不想努力了」宗慶後女兒微博 湧進無數認親、求親文
娃哈哈集團董事長宗慶後女兒宗馥莉的評論區，近來引發網友關注，「#娃哈哈董事長女兒評論區#」還直接登頂微博熱搜前幾位，打開一看，清一色的都是來「認親」的。馬雲成了首富後，就成了很多人嘴裡的「爸爸」，「國民老公」王思聰也是這樣「被認親」，最近，新的目標出現，宗馥莉成了新一代認親對象。
1982年出生的宗馥莉，現年41歲。2015年就以30億美元獲得亞洲十大年輕富豪第三名。同年，全球最富有的20位35歲以下億萬富豪排行榜，宗馥莉排第11名，成為前20位富豪中6位女性之一。2021年胡潤女企業家榜，宗馥莉則以400億元人民幣財富排名第16位。2023年，宗馥莉更是入選「2023福布斯中國傑出商界女性100」，排名第20位。
功夫財經報導，自從宗慶後在媒體上公開為女兒徵婚成為話題，宗馥莉的微博評論區就湧進了無數人「認親」、「求婚」。
其中有有直抒胸臆的，留下「我想跟你結婚」；也有有自說自話的，「謝謝大家對我們夫妻的祝福」；還有人打感情牌，「我怎麼才能和妳見一面，完成我的心願，就能安心離開了」；也有人掛牌自薦附圖，「我是鄭全海，來了解我吧」。
據報導，從前誰要是說想娶個富家女，或者嫁個豪門從此躺平，是會被周圍人深深鄙視的。但現今，房價哪怕跌了點，也不是年輕人可以直視的。大城市動輒幾百萬的購房款壓力，「躺平」和「阿姨我不想努力了」，不再像以前那樣丟人，而是很多人真心想要的生活。
因此，「認親風」從馬雲到王思聰，再到宗馥莉，許多人可以毫無心理負擔地喊出爸爸、老公、老婆。報導指出，在宗女士的微博下面「認親」衝上了熱搜，也有不少人發出了疑問：「怎麼那麼多想吃軟飯的神經病」、「不如花時間去充實自己吧」。
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