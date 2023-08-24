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「不想努力了」宗慶後女兒微博 湧進無數認親、求親文

中國新聞組／北京24日電
一名叫鄭全海的江西廣豐男子舉大字報向娃哈哈董事長宗慶後獨生女宗馥莉求婚。（取材自微博）
一名叫鄭全海的江西廣豐男子舉大字報向娃哈哈董事長宗慶後獨生女宗馥莉求婚。（取材自微博）

娃哈哈集團董事長宗慶後女兒宗馥莉的評論區，近來引發網友關注，「#娃哈哈董事長女兒評論區#」還直接登頂微博熱搜前幾位，打開一看，清一色的都是來「認親」的。馬雲成了首富後，就成了很多人嘴裡的「爸爸」，「國民老公」王思聰也是這樣「被認親」，最近，新的目標出現，宗馥莉成了新一代認親對象。

1982年出生的宗馥莉，現年41歲。2015年就以30億美元獲得亞洲十大年輕富豪第三名。同年，全球最富有的20位35歲以下億萬富豪排行榜，宗馥莉排第11名，成為前20位富豪中6位女性之一。2021年胡潤女企業家榜，宗馥莉則以400億元人民幣財富排名第16位。2023年，宗馥莉更是入選「2023福布斯中國傑出商界女性100」，排名第20位。

功夫財經報導，自從宗慶後在媒體上公開為女兒徵婚成為話題，宗馥莉的微博評論區就湧進了無數人「認親」、「求婚」。

其中有有直抒胸臆的，留下「我想跟你結婚」；也有有自說自話的，「謝謝大家對我們夫妻的祝福」；還有人打感情牌，「我怎麼才能和妳見一面，完成我的心願，就能安心離開了」；也有人掛牌自薦附圖，「我是鄭全海，來了解我吧」。

娃哈哈集團董事長宗慶與集團唯一接班人宗馥莉。（取材自北京商報）
娃哈哈集團董事長宗慶與集團唯一接班人宗馥莉。（取材自北京商報）

據報導，從前誰要是說想娶個富家女，或者嫁個豪門從此躺平，是會被周圍人深深鄙視的。但現今，房價哪怕跌了點，也不是年輕人可以直視的。大城市動輒幾百萬的購房款壓力，「躺平」和「阿姨我不想努力了」，不再像以前那樣丟人，而是很多人真心想要的生活。

因此，「認親風」從馬雲到王思聰，再到宗馥莉，許多人可以毫無心理負擔地喊出爸爸、老公、老婆。報導指出，在宗女士的微博下面「認親」衝上了熱搜，也有不少人發出了疑問：「怎麼那麼多想吃軟飯的神經病」、「不如花時間去充實自己吧」。

義烏網紅楊展向宗馥莉求婚。（取材自知乎）
義烏網紅楊展向宗馥莉求婚。（取材自知乎）

微博 馬雲 房價

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