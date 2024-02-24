我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給母親

英國鋼琴家出新招嗆中國 大秀中華民國國旗T恤挺台

中國咖啡一哥易主 瑞幸咖啡超越星巴克

中央社台北24日電
中國本土品牌瑞幸咖啡（luckin coffee）昨天公布財報顯示，2023年在中國市場總銷售額已經超越星巴克（Starbucks），躍居中國「咖啡一哥」。（路透）
中國本土品牌瑞幸咖啡（luckin coffee）昨天公布財報顯示，2023年在中國市場總銷售額已經超越星巴克（Starbucks），躍居中國「咖啡一哥」。（路透）

中國本土品牌瑞幸咖啡（luckin coffee）昨天公布財報顯示，2023年在中國市場總銷售額已經超越星巴克（Starbucks），躍居中國「咖啡一哥」，主因是快速展店、低價策略與創新行銷。

綜合界面新聞等媒體報導，瑞幸咖啡23日發布2023年第4季及全年財報，在中國市場的總銷售額為人民幣248.6億元（約34.5億美元），年增87.3%，超越星巴克的31.6億美元，躍為中國最大的咖啡連鎖店。

據報導，瑞幸咖啡銷售大幅增長還超越星巴克，主因是快速展店、低價策略與創新行銷。

財報顯示，截至2023年年底，瑞幸全年淨新開8034家店，年增多達97.8%，在中國的店數量達1萬6218家，其中自營店首次突破萬店，達到1萬598家，聯營店5620家。

中國經濟陷入低迷後，瑞幸咖啡祭出低價策略搶市，去年5月啟動一杯咖啡人民幣9.9元的促銷活動，市占率大有斬獲，主打中高價位的獨立咖啡店沒有本錢跟進，引發倒店潮。

此外，瑞幸咖啡2023年推出102款新產品，賣出超過20億件，現製飲品超過19億杯。截止2023年底，有8個銷量破億，包括回購率靠前的茅台醬香拿鐵、椰雲拿鐵、絲絨拿鐵等。這代表瑞幸的爆款策略仍然非常奏效，有賴於其背後的一套基於數位化的創新系統。

不過，在瑞幸業績一片向好的同時，去年第4季利潤下降，即將面臨瓶頸期。

報導提到，一杯咖啡9.9元是當前瑞幸的價格極限，目前促銷活動正在減少，在App可以使用9.9元券的產品僅剩10款。

對於瑞幸咖啡「9.9元活動調整」引發網路熱議，一名接近瑞幸咖啡的人士透露，瑞幸咖啡價格策略一直在延續，「9.9元活動」將持續下去。

中國網報導引述食品產業分析師朱丹蓬表示，瑞幸咖啡堅持其「9.9元活動」將有利於繼續擴大市占率，進一步鞏固領先優勢；也將有利於進一步擴大用戶數量，提升用戶購買頻次。

瑞幸咖啡董事長郭謹一說，2024年面對中國咖啡行業激烈的競爭格局及季節性等不確定因素的挑戰，瑞幸咖啡未來的業績表現可能在一定程度上會受到影響，但仍將堅定推進現行定價和發展策略，保證業務增長和市場份額。

咖啡 星巴克 利潤

上一則

金門翻船案 中全國台企聯榮譽會長：台灣要深刻檢討

延伸閱讀

咖啡配甜甜圈

咖啡配甜甜圈
日本效法義大利 深夜送司機咖啡盼減少疲勞駕駛事故

日本效法義大利 深夜送司機咖啡盼減少疲勞駕駛事故
中國星巴克推出獵奇「紅燒肉拿鐵」消費者：喝起來甜鹹

中國星巴克推出獵奇「紅燒肉拿鐵」消費者：喝起來甜鹹
盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願

盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46

超人氣

更多 >
4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌