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歐美恐對中國電動車採舉措 中外交部：輸掉發展 拖累世界

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人毛寧。美聯社
中國外交部發言人毛寧。美聯社

面對中國電動車出海發展，歐美備感威脅。歐盟對陸電動車啟動反補貼調查，而美方考慮以關稅以外方式限制對中國電動車零件進口。對此，中國外交部發言人毛寧20日在例行記者會上表示，有關國家以「去風險」為名，構築「小院高牆」，不追求跑得更快，卻試圖絆倒別人，看似贏了，實則輸掉了自己的長遠發展，也拖累了世界的進步和繁榮。

「你提到的有關中國汽車出口的數據，顯示了中國製造業的高質量發展和科技創新的活力。」毛寧表示，分工合作、互利共贏是汽車產業鏈的一個顯著特點，中國汽車產業的跨越式發展為全球消費者提供了高質量、高性價比的產品。中國每出口三輛汽車，其中就有一輛是電動汽車，這也為全球實現綠色低碳轉型作出了積極的貢獻。

毛寧強調，中方始終認為，各方應當團結而不是分裂，合作而不是對抗，開放而不是封閉。在維護自身利益時兼顧他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，為經貿合作創造國際化、市場化、法治化的環境，推動經濟全球化向著更加普惠包容的方向發展。

華爾街日報報導，歐盟委員會歐盟（European Commission）委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，中國存在明顯的產能過剩，這種產能過剩將用於出口；特別是如果產能過剩是由直接和間接補貼造成的。而該委員會也擔心歐洲汽車巨頭會因中國新崛起的競爭對手而受損，因此於去年9月啟動針對中國汽車製造商的反補貼調查。

英國金融時報報導，美國兩位財政部高官表示，美國一個代表團在最近一次對中國的訪問中明確表達，華盛頓已警告北京，如果中國試圖透過向國際市場傾銷商品來緩解其工業產能過剩的問題，將採取行動。

電動車 歐盟 華爾街

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