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中國春節出遊 冰雪與繁花掀熱潮

中央社台北9日電
圖為除夕夜的上海外灘。（中新社）
圖為除夕夜的上海外灘。（中新社）

延續去年底中國旅遊市場的熱度，今年農曆新年的旅遊市場預測，北方的冰雪世界哈爾濱仍是最為火熱的目的地；因電視劇「繁花」熱播，上海旅遊也掀起一波熱潮。

據中國媒體中國青年報報導，根據「2024春節旅遊市場預測報告」，春節期間，北方冰雪遊仍是中國國內旅遊熱門目的地，哈爾濱旅遊熱度從元旦延續到春節假期，旅遊訂單年增超過14倍。

現在的哈爾濱成為中國當紅的網紅城市。報導指出，哈爾濱旅遊火紅絕非偶然，而是當地文旅部門精心策畫的成果。

黑龍江文旅廳廳長何晶表示，旅遊是流量經濟，當地採用了網路思維，透過新媒體平台進行多維度宣傳，並邀請文旅界頭部部落客為黑龍江冰雪旅遊引流，讓哈爾濱的地標成為遊客必去的打卡聖地。

中國旅遊協會副會長、前國家旅遊局副局長杜一力認為，從淄博和哈爾濱的「出圈」（知名度變高，突破原有的小圈子）可以看出，當地文旅工作者掌握了旅遊傳播的新密碼。

除了哈爾濱，上海因電視劇「繁花」掀起的漣漪效應正要開始。

世界旅遊城市聯合會首席專家、中國旅遊協會休閒度假分會會長魏小安指出，上海將會是下一個旅遊熱點城市，上海菜也會掀起一波熱潮，春節假期的長假將是舞台。

許多「繁花」劇迷前往上海，感受吹一吹黃浦江的晚風，在具有海派風情的黃河路、和平飯店、國泰電影院等地標性建築和景點打卡留念，感受上海風華。

這也讓中國南北旅遊遊客進行了一場「雙向奔赴」。

從此前的淄博燒烤，到「冰雪」與「繁花」，中國的旅遊城市一棒接一棒。

魏小安認為，中國旅遊經過2023年的累積，孕育了一股力量，在2024年抬高了旅遊門檻。中國旅遊要持續完成高品質、場景化、特色化文旅融合，不斷創新，才能真正開紅門。

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