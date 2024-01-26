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統計：中國2023年逾230家房企申請破產

中央社台北26日電
中國去年超過230家房企申請破產，半數集中5省並以浙江居首。（美聯社）
中國去年超過230家房企申請破產，半數集中5省並以浙江居首。（美聯社）

統計顯示，中國去年超過230家房企申請破產，半數集中5省並以浙江居首，中國房地產市場研究機構克而瑞指出，中國房地產市場去年仍處於深度調整階段，房企整體銷售下降明顯。

中國媒體中房網24日報導，中房網透過人民法院公告網，以「房地產」為關鍵字檢索，並剔除重複分發企業和非房地產企業的名單統計後發現，2023年中國約有233家房企發布破產文書。

從省域分佈來看，浙江、湖南、廣東省破產房企數量居前3，其中浙江破產房企36家占比15.45%居首，新疆和江蘇的破產房企數也較為靠前，上述5省累計破產房企數超過2023年內破產房企總量的50%。

整體來看，2023年破產房企主要還是以地方小微業者為主，並以三四線城市的企業居多，經營及項目覆蓋範圍不大。

不過與最近幾年相比，2023年房企破產數量較往年降，據中房網先前統計，2020和2021年分別是408及343家，2022年降至308家，房企淘汰速度減緩。

但中房網引述克而瑞統計，2023年百強房企累計業績年減的企業數量占近7成，其中31家年減幅高於30%，顯示2023年中國房地產業依舊處於深度調整階段，房企整體銷售下降明顯。

克而瑞另指出，目前房產業仍處於風險出清期，雖然近期政策面不斷優化、釋放利多，但是購屋者信心和產業預期的修復尚需時日，預期銷售低迷態勢短期難扭轉，企業銷售去化（去庫存化）及回款也將持續承壓。

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