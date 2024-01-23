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武漢新冠疫情封城4周年 中國網友發文紀念

記者黃雅慧／即時報導
武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年。圖取自X＠李老師不是你老師
武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年。圖取自X＠李老師不是你老師

武漢在2020年1月23日因疫情宣布封城至23日剛好滿四周年，中國官方並未有公開紀念活動，不過這段記憶在民間仍存。有中國網友在抖音平台上稱雖然疫情已過去四年，但有些傷痛永遠無法癒合。

知名博主「李老師不是你老師」23日在X平台上貼出四年前武漢晚報的頭版圖片並稱「2020年1月23日，武漢宣佈封城，所有城市公交地鐵輪渡長途客運暫停運營，機場火車站離漢通道暫時關閉。」提醒著23日為武漢封城滿四周年。

在該貼文底下留言，最多的便是「時間過得很快，已經四年了」；有網友留言認為，對於武漢前期封城決策採正向態度，但後期擴大化必須批判；有網友認為不敢評價。

抖音平台上，許多中國網友分別自制短影音來回顧過去四年。網友「心夢難緣」短影片回顧武漢風城後空蕩的街景，並指出「武漢封城四周年紀念！！！為了不能忘卻的記憶」;

此外，多有網友對醫護、民眾致敬，認為在他們的努力下戰勝了病毒。署名「王紅兵」的網友在抖音短視頻中表示，在空蕩蕩的街道中，只有醫院水泄不通、親人不在身邊急躁感還有對死亡的無力感，而醫護人員承擔相當的重擔。

而BBC此前每逢武漢封城周年都會有報導，比如滿一周年的2021年1月23日，BBC報導民眾在封城與疫情遭逢的生活劇變，以及對於未來的恐懼，甚至有民眾連遺書都寫好了；2022的兩周年，「封城」、「核酸」對於任何一個中國人而言，不僅耳熟能詳，而且一度成為不少人的口頭禪，隨著封城在各地蔓延，中國地方僵化施政，也激起民憤；在2023年的三周年，在面對疫情開放，許多民眾大面積染疫且因而喪生，在鮮花與祭品中度過悲喜交加的農曆年。

中國民運人士王丹近期策劃「武漢封城」紀錄片，該片於去年12月30日首映，期盼民眾關注中國言論和人權問題，希望武漢封城的悲劇不再發生。而12月30日也是被視為吹哨者醫師李文亮首次向外警告的日子，隨後武漢便遭到封城101天，至2020年4月8日正式解封為止，中共當局為了維穩，做出許多限制人民言論自由的動作。

封城 武漢 疫情

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