北大副教授「跨欄」事件發酵 北京大學：有序推進開放

北京大學校方終於鬆口表示，會有序推進開放校園。（圖／取自北京大學官網）

中國各大學在疫情 期間紛紛建置了嚴格的封閉管理制度，外來人員一律不准進校，且疫情鬆綁後也沒有恢復對民間開放校園，最近北京大學副教授因為拒絕刷臉而跨欄入校事件，再次引起關注，校方則鬆口回應，將會有序推進校園開放。

➤➤➤北大刷臉門禁 副教授「跨欄」入校被保安追

據北京青年報21日報導，北京大學方面表示，北大正在有序推進開放，在平衡校園秩序的同時，盡可能滿足社會需求。北大指出，學校正在自主研發「出入校服務中台」，為各類來校人員提供多方式、多條件入校服務，最大限度滿足社會人員入校需求。此外，校方將進一步了解元旦、寒假期間社會人員入校參觀需求，靈活調整入校方式和參觀名額。

這位引起注目的北大教師，是北京大學工學院副教授李植。李植近日在社群媒體 「知乎」發文指出 ，北大現在進出校門要刷臉，但是他沒有授權學校使用他的人臉識別 資訊，刷不了臉，進出學校需要守衛查驗工作證後放行。因為查驗工作證經常需要耗時十幾秒時間，他往往直接跨過閘機欄杆就進去了，門衛大都認識他，一般不會攔截。

但是某天入校時，保安在校園裡追了他半天，跑步沒追上又騎了自行車來追。最後以李植向保安出示工作證結束。而在出校時，又被守衛攔住要求刷臉，否則不能出校，最後他又是跨欄出校。

南方週末日前一篇超過10萬人閱讀、署名辛省志的文章直言，「在我讀書的年代，不僅北大，北京所有的大學都可以隨意出入」。不僅學校大門，連教學樓、教室都可以隨便進。各個學校知名老師的課，總是擠滿了人。北大「旁聽生」曾是一個規模不小的群體，北大也一貫以課堂開放為榮。然而，不知道從什麼時候開始，校外人不要說旁聽講課，連進校都幾乎不可能。

公開資料顯示，中國大學大多從2020年初開始實行「封閉管理」，嚴格控制外來人員進入，並對校內員工生實行刷臉的入出校管理政策，去年底多所高校學生因不滿官方防疫措施，還曾爆發震驚國際的「白紙運動」。

2022年底中國疫情管控放鬆後，大學大多仍是持續施行封閉管理，直到2023年夏季才比較有改觀，例如上海多所大學已於5月宣布開放，不過已向社會開放的大學，大多都要求校外人士進校需要登記、掃碼或者登錄該校特定平台預約，而非疫情前的狀態。

先前中國坊間早已傳出許多販賣高校參觀名額的情況，如上觀新聞等不少媒體都揭露有人在「閒魚」平台販賣進入校園的「門票」，價格數十元人民幣不等，甚至有「熱銷」現象。連月來中國學界、社會各界對校園開放議題，已經多次公開呼籲政府與校方應該放寬。