北大刷臉門禁 副教授「跨欄」入校被保安追

北京大學。（取材自微信）

北京大學工學院副教授李植近日在社媒發文稱，因沒有授權學校使用其人臉信息，他使用「跨欄」方式進出學校，並曾為逃離保安追逐而狂奔；而多年前，北大是可以隨意進出的。該消息引發關注，衝上微博 熱搜，大學門禁制度引熱議。學者及媒體評論多指出，校園開放應成為常態，不該因噎廢食。網民則諷，「大學該打開的不僅是校園的門，更是思想的門」。

據極目新聞報導，李植是北京大學力學與工程科學系副教授、流體力學學科點副主任。他在2日於知乎論壇發布一篇題為「從今天與保安比賽跑步說起——北京大學的門衛制度，該改改了」文章。

文中指出，最近幾年學校門口裝上了閘機，但他沒有授權學校使用其個人信息，刷不了臉，進出學校需要門衛查驗工作證後放行。不過查驗工作證常需耗時十幾秒時間，他往往直接跨過閘機欄桿就進去了，門衛大都認識他，一般不會攔截。

但2日當天，他再次「跨欄」入校時，當值保安卻沒有放他走，一直在後面追他，跑步沒追上又騎了自行車來追，直到查清了他的身分為止。而在出校時，又被門衛攔住要求刷臉，否則不能出校，最後他又是跨欄出校。

李植並表示，在2008年以前，北京大學是完全開放的。他認為，北大的這種門衛管理制度給師生造成了很大不便，上下班高峰時，北大東門的閘機前常常排起長隊。這種嚴防死守的模式不適用於大學，保安應當更關注校內公共場所，而不是站在門口。尤其是連出門也要管。他已將文章打印遞交給學校保衛部，並建議刷卡入校、拆除出校閘機、自由出校。

北京大學目前規定是，校內人員通過刷臉或相關證件均可進校，社會人士須提前7日預約才能入校。據了解，全國多所知名大學都實行預約參觀制。

李植的文章再次引發了一場關於「大學開放」的討論。有人認為大學是屬於社會的，門禁應做好精細化管控，而不是一刀切關大門；也有人以安全、管理為由，認為校園應該封閉管理，各執一詞。

對此，中南財經政法大學法學博士、教授戴盛儀表示，大學封閉式管理不僅增加了各方的工作量，對校際的學術交流也造成了一定阻礙。面對極個別的校園不安全事件，不能因噎廢食，「應該以人與人之間充分信任的心態來開放學校」。