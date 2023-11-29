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中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧

記者賴錦宏／即時報導
北京市十六屆人大常委會第三次會議擬規定，民眾搭地鐵拒不安檢，可能被拒絕進站乘車。（澎湃新聞）
北京市十六屆人大常委會第三次會議擬規定，民眾搭地鐵拒不安檢，可能被拒絕進站乘車。（澎湃新聞）

中國各大城市在地鐵、火車站、高鐵站等交通設施都會設有安檢。黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進指出，安檢過度普及是巨大的資源浪費，實際安全收益與付出不成比例，還加劇了地鐵的虧損。

胡錫進說，中國城市裡的安檢過度普及。除了機場安檢肯定是全球最嚴之一，中國火車站、地鐵站都設安檢。保安也很多，很多城市巴士上有安全員。還有，中國城市裡的隔離柵欄特別多，有些廣場進出要刷身份證，進入一些大學要登記甚至預約。

他指出，這是非常巨大的資源浪費。尤其是最近十多年中國社會治理取得很大進展，重大安全風險得到根本遏制，社會福利等公平建設取得很大成就，社會治安呈總體向好改善之勢。

胡錫進說，在公共交通領域普遍設置安檢，當中的實際安全收益與巨大付出不成比例，安檢過度增多也加劇了一些城市地鐵的虧損。中國社會不應進一步引導公眾形成「越安檢越安全」的不切實際期待。

至於有人說，「多搞安檢能夠促進就業」。胡錫進指，如果有哪個地方真這麼想，無疑走的是「就業邪路」。

他建議國家進行一撥專項整治，把沒必要的安檢和保安多撤些，把城市裡過多設置的柵欄也盡量拆除，把很多場所的預約制能取消也取消了。「社會需要有必要的承受力，基層治理如果也追求絕對安全，反而會把社會的免疫力破壞了，使集體心理變得脆弱，這對國家從長遠看一點好處都沒有。」

被視為中國官方喉舌之一的胡錫進，日前被中國科學科普博主項棟樑實名舉報胡錫進違法「翻牆」，卻遭微博禁言，引發中國民眾關注。 11月27日項棟樑解禁後，感言稱，「堅信我們才是正常人類」。

地鐵站 就業 免疫力

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