曾拍攝「反送中」運動 美攝影教授2度被拒入境香港

曾於2019年在港拍攝「反送中」運動的麻省藝術設計學院攝影系教授康諾斯16日從泰國入境香港被拒。(圖／截自美國麻省藝術設計學院網站)

據報導，曾於2019年在港拍攝「反送中 」運動的麻省藝術設計學院攝影系教授康諾斯16日從泰國入境香港 被拒。他表示，這次是繼2020年後再度被拒入境，相信自己已被永久列入黑名單。

康諾斯（Matthew Connors）2019年曾在港採訪「反送中」運動，2020年1月他入境香港時被拒，更被扣留訊問4小時。

港媒今天報導，康諾斯表示，8月16日從泰國曼谷抵港，原計畫到香港參觀M+博物館等，順道測試自己可不可以再入境香港。

他表示，當抵達香港機場時，入境處人員告知他「不符合入境要求」。面談期間他表示自己是教授及藝術家，來港目的是觀光旅遊。他被帶到一間獨立房間接受查問，但他認為查問人員在套取他的資料，又對他的答案漠不關心。

當時，康諾斯的行李被檢查了兩次。

康諾斯表示，他對被拒入境感到失望，並指過去20年來多次到訪香港，對香港有濃厚感情，曾考慮移居香港。

他表示，自己可能已被永久拒絕到香港，批評香港政府禁止批評者入境明顯是脆弱的表現，是透過「港區國安法」製造恐懼及限制自由。

自由亞洲電台25日引述康諾斯表示，懷疑自己兩度被拒入境與他曾製作2019年「反送中」示威的作品有關，不排除曾為「反送中」示威發聲或紀錄的外國人，都可能觸動中共及港府的神經，成為他們的目標。

「港區國安法」在2020年6月實施後，多次發生外國人被拒入境香港或發出工作簽證 事件，包括曾來港記錄反送中運動並發表攝影集「VOICE香港2019」的日本攝影師幾石倫子（Michiko Kiseki），2022年底來港時被拒入境。

2020年7月紐約時報證實，資深中國新聞記者儲百亮（Chris Buckley）被港府拒發工作簽證。