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德國防學術間諜 中國大使稱歇斯底里「恐華症」

中央社台北14日電
中國駐德國大使吳懇。(中新社資料照)
中國駐德國大使吳懇。(中新社資料照)

德國捍衛學術自由，遏制中國在大學校園發揮影響及學術間諜行為；中國駐德國大使吳懇形容這是歇斯底里的「恐華症」，需要好好治一治。

德國為捍衛學術自由，遏制中國在大學校園發揮影響力，教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）先前表示，面對中國對學術研究和教學的直接影響，有必要「劃清界線」，她要求德國各自獨立運作的大學結束與孔子學院的合作。

另外，史塔克－瓦特辛格認為，德國研究機構和大學有責任保護，自身免受領取中國政府獎學金的中國學生所進行的間諜行為。

中國環球時報今天引述德國「柏林人報」（Berliner Zeitung）12日專訪吳懇的文章，吳懇表示中國不是風險。

吳懇在專訪中談及德國輿論最近一段時間的多個涉中焦點議題，包括警惕在德的中國留學人員的學術間諜風險，以及德國聯邦憲法保衛局將中國有關機構列為情報部門。對於這些言論和做法，吳懇形容為歇斯底里、近乎癲狂，是嚴重的「恐華症」，需要好好治一治。

吳懇說，所謂安全提示完全是政治操弄，帶不來半點好處，只會毒化合作氛圍、污名化有關群體。

此外，德媒報導，德國聯邦政府可能在今年內公布措施，以潛在安全風險為由，在德國5G網路建設中逐步排除華為、中興等中國科技企業。

吳懇回應，指如果德方最終作出相關決定，又拿不出實質證據證明所謂「安全威脅」，中方絕不會袖手旁觀，將採取必要措施堅定捍衛中國企業的正當合法權益。

德國近年對中國採取更強硬策略，吳懇今年1月曾說，這是受意識形態引導，誇大了中德兩國之間的競爭和對抗。

德國 間諜 教育

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