強降雨釀災後 中國今成功發射環境減災衛星

長征二號丙遙四十六運載火箭今早在太原衛星發射中心成功發射，將環境減災二號06衛星，順利送入預定軌道。（取材自環球網）

據中國《環球網》報導，8月9日6時53分，中國在太原衛星發射中心採用長征二號丙遙四十六運載火箭，成功發射環境減災二號06星，衛星順利進入預定軌道，任務取得圓滿成功。該衛星將有效提升中國災害預防、應急管理、生態環境遙感監測業務化應用能力。

中國近日頻繁出現強降雨等極端氣候，造成京津冀及東北多地水患，釀致人命與財產重大損失，此一減災衛星的發射，頗有政策宣示作用。

報導稱，環境減災二號06星是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》中的遙感業務衛星，搭載S波段合成孔徑雷達分系統和應急數據處理分系統等有效載荷。S波段合成孔徑雷達可不受雲、雨等干擾，有效彌補光學衛星易受天氣因素影響的不足。應急數據處理分系統可通過星上實時成像、熱點區域信息提取及預處理，大幅提升突發環境事件的衛星遙感數據保障能力和應急響應能力。

報導說，該星為減災、環境相關領域業務化應用提供基礎數據保障，並服務於國土資源、水利、農業、林業等行業。06星將與05星在軌組網運行，初步建成應急管理、生態環境業務衛星星座及其配套的天地一體業務應用系統，進一步滿足相關領域中分辨率合成孔徑雷達數據供給需求。

此次任務是長征系列運載火箭第482次發射。