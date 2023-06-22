耿爽：英國應將福克蘭群島還給阿根廷

中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

英媒報導，中國再度發聲，要求英國將福克蘭群島主權交還阿根廷，並痛批英國大玩「強權政治」、仍存「殖民思維」；不過，諷刺的是，與此同時，北京 仍持續威脅以武力入侵台灣。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，中國常駐聯合國 副代表耿爽 批評，英國透過將福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬維納斯群島，Malvinas Islands）納入治下，大玩「強權政治」。

他昨天在聯合國大會非殖民化特別委員會審議福克蘭群島問題時表示，馬島（即福克蘭群島）問題是「殖民主義的歷史遺留問題，殖民時代雖然已經過去，但與殖民主義思維一脈相承的霸權主義和強權政治仍然存在，不僅對國際關係和國際秩序造成嚴重衝擊，而且嚴重損害有關國家的主權安全和發展利益，國際社會必須保持高度警惕並堅決抵制」。

委員會還最終通過一項決議，呼籲英國和阿根廷在今年稍早談判終止後恢復福克蘭群島相關談判。

耿爽還重申，北京「堅定支持」阿根廷對福克蘭群島的主權聲索，並「敦促英國…避免採取可能加劇緊張對立的舉措，同時積極回應阿根廷的要求，儘快與阿根廷重啟對話談判」。

報導中引述專家分析稱，中國在國際舞台上日益公開支持阿根廷對福克蘭群島全面行使主權，並公開反對西方殖民主義，是因為北京想藉此挑戰所謂的「西方霸權」。

與此同時，耿爽並未在演說中提及，中國曾揚言一旦台灣政府不順從北京的要求，將動用武力併吞台灣。

今年3月，阿根廷撕毀與英國的合作協議，並要求就福克蘭群島主權問題進行新一輪談判，隨後還憤怒地指責英國無視國際法。

當時，英國外交大臣外交大臣柯維立（James Cleverly）僅回應：「福克蘭群島是英國的。」

阿根廷方面主張，福克蘭群島於1833年被非法奪走，並於1982年揮軍入侵這個英國殖民地。後來阿根廷在這場為期2個月的戰爭中落敗，雙方衝突共奪走649名阿根廷人和255名英國士兵的生命。

目前阿根廷仍聲稱擁有福克蘭群島主權；倫敦則主張福克蘭群島是受其保護的自治實體。

2013年福克蘭群島的一項公投結果顯示，島上有99.8%的人支持繼續成為英國海外自治區。