有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

香港 國泰航空因被爆料，空服員以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視 ，惹怒中國網友，並被指控過去劣跡斑斑。為了滅火，國泰航空四度道歉、開除三員工，香港特首李家超也發文要求不容再發生。但據港媒《明報》報導，國泰空服員工會24日向成員發布一封內部電子郵件，內容稱，對於空服員面對眾多不實指控及網上傳言感痛心，並指本期望國泰航空會支持員工保護自己及提供相關指引，「遺憾最終得到令人傷感的消息」。

據明報報導，國泰空中服務員工會在內部電郵中指出，對國泰空中服務員現在需面對眾多不實指控及網上傳言感痛心。

工會還提出，根據「機艙服務指引」，如空中服務員在未經同意下被乘客拍攝及錄影，可向乘客提出刪除有關內容，如遭拒絕可通知機長及機艙服務經理，公司政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度，會採取一切可行措施確保員工處理相關事件時得到全面支持。

工會稱，本期望國泰會支持員工保護自己及提供相關指引，遺憾最終得到令人傷感的消息。

工會還指出，理解一眾空中服務員現在心情沮喪，相信一眾員工即使在人力短缺、疲憊飛行更表、「有競爭力」薪酬等的情況下，仍致力提供專業服務。

報導稱，工會內部電郵指正，如國泰強調，空中服務員應包容接納多元化及不同的生活方式，相信一眾員工慣例均是平等對待來自不同文化背景的同事和乘客。目前，國泰空服員工會和國泰航空均未對此做出回應。