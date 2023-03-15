影／中國再曝腳踩醃菜食安事件 多家知名鹹菜企業被查封

(取自推特)

為響應「315國際消費者日」到來，14日廣東電視台再次曝光「汕頭工人腳踩醃菜」食品安全問題，多家知名鹹菜企業被查封。

據廣東電視台報導，汕頭市部分醃菜工廠生產過程和生產環境十分惡劣，一些醃菜廠工人邊抽煙邊切酸菜，掉在地上的鹹菜也直接被扔進箱子。

其中汕頭沐彤園食品有限公司工人，在製作醃菜時，直接赤腳踩在南薑上，這些南薑將被用於增加酸鹹菜的風味。被問到會不會「辣腳」時，工人毫不忌諱地說：「辣啊，辣腳，習慣了就不辣了。」

另一家潮汕知名酸鹹菜廠家，汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃製廠，工人穿水鞋來回踩在泥土和醃製坑中，沒有經過任何清洗和消毒。還有工人將散落的芥菜像球一樣踢回醃製坑中。更有醃製工人站在木板上手上拿煙，並向醃製坑吐出白色不明物體。

一顆顆菜被泡在漂滿白色泡沫的水坑中，衛生環境令人作嘔。除了醃菜，還有汕頭玉蕾生產的橄欖菜，原材料芥菜發霉變質如同垃圾被堆在路邊，上面飛滿蒼蠅蚊蟲。

據觀察者網報導，曝光企業包括汕頭沐彤園食品有限公司、汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃製廠以及汕頭市玉蕾食品實業有限公司，分別成立於2022年1月、2011年7月和1978年11月，經營範圍均包含食品生產。