影／中國再曝腳踩醃菜食安事件 多家知名鹹菜企業被查封
為響應「315國際消費者日」到來，14日廣東電視台再次曝光「汕頭工人腳踩醃菜」食品安全問題，多家知名鹹菜企業被查封。
據廣東電視台報導，汕頭市部分醃菜工廠生產過程和生產環境十分惡劣，一些醃菜廠工人邊抽煙邊切酸菜，掉在地上的鹹菜也直接被扔進箱子。
#汕头再现工人赤脚踩腌菜 #工人边抽烟边干活】广东电视台播出一期节目，曝光了汕头市一些腌菜厂的生产过程和生产环境：汕头一腌菜厂工人边抽烟边切酸菜，掉在地上的咸菜也直接被扔进箱子。在南社村的汕头沐彤园食品有限公司，工人直接赤脚踩在南姜上。被问到会不会辣脚时，工人称“习惯了就不辣了”。 pic.twitter.com/wxnoa6GVI1— 葡萄之乡 (@hrnr45258100) 2023年3月15日
其中汕頭沐彤園食品有限公司工人，在製作醃菜時，直接赤腳踩在南薑上，這些南薑將被用於增加酸鹹菜的風味。被問到會不會「辣腳」時，工人毫不忌諱地說：「辣啊，辣腳，習慣了就不辣了。」
另一家潮汕知名酸鹹菜廠家，汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃製廠，工人穿水鞋來回踩在泥土和醃製坑中，沒有經過任何清洗和消毒。還有工人將散落的芥菜像球一樣踢回醃製坑中。更有醃製工人站在木板上手上拿煙，並向醃製坑吐出白色不明物體。
一顆顆菜被泡在漂滿白色泡沫的水坑中，衛生環境令人作嘔。除了醃菜，還有汕頭玉蕾生產的橄欖菜，原材料芥菜發霉變質如同垃圾被堆在路邊，上面飛滿蒼蠅蚊蟲。
據觀察者網報導，曝光企業包括汕頭沐彤園食品有限公司、汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃製廠以及汕頭市玉蕾食品實業有限公司，分別成立於2022年1月、2011年7月和1978年11月，經營範圍均包含食品生產。
醃菜衛生問題曝光後，汕頭市市場監督管理部門連夜行動，徹查涉事工廠並查封問題產品，全面排查醃製菜生產流通環節防止問題產品流入市場，相關商超和電商平台也迅速下架。
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