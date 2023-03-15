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耿爽：「中國恐懼症」是對中國的政治操弄

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自中國外交部官網）
中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自中國外交部官網）

中國國家主席習近平將於近期訪問俄羅斯，北京當局在俄烏衝突將扮演的腳色受到各國關注。中國常駐聯合國副代表耿爽當地時間14日在聯合國安理會審議烏克蘭問題時發言說，個別國家政客患上的「中國恐懼症」是對中國的錯誤認知、戰略誤判和政治操弄。

據澎湃新聞報導，耿爽說，當今世界存在著針對特定國家、特定宗教、特定種族的形形色色的「恐懼症」。一些源於文明優越論和狹隘歷史觀，另一些則基於地緣政治衝突和意識形態對抗。這些「恐懼症」成為一些國家製造假想敵、炮製威脅論、實施遏制打壓、挑動分裂對抗的邏輯起點和政策前提。在「恐懼症」錯誤認知的主導下，差異被人為放大，分歧被片面突出，矛盾被固定強化，世界被拖入衝突紛爭的泥潭。

耿爽指出，一段時間以來，個別國家的政客似乎患上了「中國恐懼症」。他們對中國充滿偏見、疑神疑鬼，販賣焦慮、製造緊張。一國的對華政策如果被「中國恐懼症」綁架，只會固守零和思維，奉行遏制打壓，導致衝突對抗。一場烏克蘭危機已經讓世界陷入亂局，難道要製造另一場危機令這個世界面目全非。

耿爽說，人類社會發展到今天應該成熟到能夠傾聽不同的聲音，兼容不同的理念，承載不同的文明，這個世界完全容得下各國的共同成長和共同進步。中國相信人類有足夠的智慧和能力，戰勝各種各樣的「恐懼症」，找到對話而不對抗、包容而不排他的相處之道，共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。中方願同世界各國一道為此作出不懈努力。

他說，烏克蘭危機自爆發至今已有一年多時間，衝突目前仍在延宕，並呈現長期化、擴大化趨勢，令人深感擔憂。從危機爆發之初，中方就一直強調，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。國際社會應當堅持勸和促談的正確方向，支持俄羅斯、烏克蘭盡快不設前提地恢復對話、實現局勢緩和降溫，幫助衝突各方盡快打開政治解決危機的大門、共同維護歐洲和平。

耿爽指出，中國早前發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，提出尊重主權、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條主張。願以此為基礎，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

烏克蘭 耿爽 俄羅斯

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