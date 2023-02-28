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兩大巨頭將對簿公堂 華為對小米提出專利侵權獲受理

記者黃雅慧／即時報導
華為向小米就4項專利侵權一事向中國國家知識產權局申請行政裁決獲受理。 路透
華為向小米就4項專利侵權一事向中國國家知識產權局申請行政裁決獲受理。 路透

中國兩大科技巨頭華為小米因專利問題將對簿公堂。據《國家知識產權報》24日在02版刊發的《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》顯示，華為就小米專利侵權一事向國家知識產權局申請行政裁決獲受理。有分析認為華為或是希望將小米拉至談判桌前，同時業界也在觀察行政裁決會否成為往後科技企業處理專利訴訟的可行途徑。

據了解，中國對專利侵權糾紛採用行政和司法雙軌解決機制，而行政裁決具有快捷、高效性特質，可能成為許多專利權人選擇行政裁決作為解決專利侵權問題的首選。

該公告顯示，今年1月17日，國家知識產權局受理華為提出的小米侵犯其四項中國專利的案件。從案件披露的內容來看，這次涉及糾紛的4個專利分別為「發送控制信令的方法和裝置」，「載波聚合時反饋ACK/NACK訊息的方法、基站和用戶設備」和「一種獲取全景圖像的方法及終端」，「一種鎖屏方法及移動終端」。

有觀點認為，此次涉案的4項專利中，其中兩項為4G、LTE標準必要專利，小米無法繞過，另兩項專利涉及手機攝像和屏幕解鎖技術。目前華為在全球已申請十萬餘項專利，包括4G、5G標準必要專利，其他通訊企業難以規避。

也因此，這次華為舉動有極大可能是促使把小米拉到談判桌前，綜合解決雙方專利授權許可問題。此前，華為先後已與三星、OPPO達成全球專利交叉許可協議。

據「企業專利觀察」從華為方面得知的消息，華為表示：一是雙方就專利許可在積極談判；二是中國知識產權保護制度提供多元化的解決機制，包括行政和司法調解。通過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例；三是華為和小米雙方均認為知識產權許可和合作有利於促進創新和公眾利益，並認為調解是幫助達成許可的一種有效渠道。雙方在繼續積極談判的同時，尋求利用多元化的調解機制，協助雙方達成協議。

此前，華為常務董事、終端BG執行長余承東在去年2022 世界設計之都大會開幕式上，就因專利侵權問題說：「在很多行業，尤其中國的一些企業，他們在抄襲我們的設計。包括我們的一些專利，大家用了也不給我們付專利費，直接用，然後還講成是他們自己的專利，甚至有些東西是直接抄。」

華為 小米 手機

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