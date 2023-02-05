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湖南高速公路49車相撞起火 已知16死66傷

湖南重大車禍16死66傷 中國公安部召開緊急會議

記者賴錦宏／即時報導
湖南許廣高速公路4日發生重大車禍，多車被焚燒造成16死、66傷。（紅星新聞）
湖南許廣高速公路4日發生重大車禍，多車被焚燒造成16死、66傷。（紅星新聞）

中國湖南許廣高速公路發生嚴重車禍造成16人死亡後，中國公安部緊急召開視訊會議，部署中國全國公安交管部門汲取教訓，嚴防發生大批民眾死傷交通事故。

據中國公安部交通管理局官方微博通報，許廣高速4日發生多起多車追撞事故後，公安部高度重視，立即視訊調度事故情況，並派出工作組連夜趕到現場指導事故調查處置。

➤➤➤湖南高速公路49車相撞起火 已知16死66傷

通報說，中國公安部在星期天召開緊急視訊會議，部署中國公安交管部門，汲取教訓、舉一反三，進一步加強道路交通安全管理，精準分析道路交通安全風險，提前做好惡劣天氣交通應急管理和防範；推進人、車、路等突出隱患排查治理，嚴管「兩客一危一貨」（是指從事旅遊的包車、三類以上班線客車、運輸危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品的道路專用車輛和重型貨車。）、6座以上小客車等重點車輛，嚴查「三超一疲勞」（即超速、超員、超載和疲勞駕駛）、酒駕醉駕等嚴重違法，廣泛開展交通安全宣傳警示提示，嚴防發生群死群傷道路交通事故，確保民眾生命和財產安全。

中國公安部在通報中提及，道路千萬條，安全第一條。駕駛人要嚴格遵守交通法規，遇雨雪霧惡劣天氣，要降低車速，保持好車距，嚴防發生追撞事故。高速公路上發生事故，要盡快將車輛移至應急車道，將車上人員疏散到安全地點，並打開危險報警閃光燈，擺放警告標誌，避免發生二次事故。

據湖南省高速公路交通警察局5日通報，星期六下午5時前後約10分鐘內，許廣高速南往北方向676公里路段一共發生五起交通事故，一起事故造成七人死亡、涉及車輛七部；三起事故各造成三人死亡，分別涉及車輛11部、10部、9部；另一起事故未造成人員死亡，涉及車輛12部。事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院全力治療，其中八人傷勢較重，生命體徵暫時平穩。

公安 警察 車禍

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