湖南高速公路49車相撞起火 已知16死66傷

湖南許廣高速公路發生重大車禍，多車起火造成16死、66傷。（紅星新聞）

中國湖南省4日發生一起嚴重交通事故，據中媒報導，現場一度火光衝天、濃煙滾滾，民眾從500公尺外就能看到大火正在燃燒。當地交通警察 局5日通報指出，4日北京 時間17時許，許廣高速南往北方向676公里路段，前後10分鐘內共發生5起交通事故，調查顯示已造成16人死亡、66人受傷，共涉及車輛49台。

據湖南省高速公路交通警察局5日通報指出，2023年2月4日17時許，該路段先後發生多起交通事故，涉事部分車輛起火。

影片來源：聯合新聞網

通報稱，初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，1起事故造成7人死亡、涉及車輛7台；3起事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11台、10台、9台;另1起事故未造成人員死亡，涉及車輛12台。事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院全力治療，其中8人傷勢較重，生命跡象暫時平穩。

湖南省4日發生嚴重交通事故，現場多車相撞。(取自天津廣播)

公告稱，目前，事發路段已恢復通行，與救援工作同步開展的事故調查和相關善後處置正有序進行。

據中媒極目新聞引述目擊者曾先生說，他4日從廣東開車回湖北洪湖老家，下午5時許沿許廣高速通過望城互通時，發現大概距離500米處燃起了大火，「看得到很大的煙，有貨車起火了，其中還有小車。」

湖南高速公路上事故現場冒起火光和濃煙。(取自環球時報、抖音號洪湖洲繼)

報導稱，車禍 現場及起火點位於許廣高速的望城收費站附近，事發後當地應急、消防以及交警都已經到現場進行處置，但尚未透露事故原因，表示須等待官方通報。