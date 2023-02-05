我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湖南高速公路49車相撞起火 已知16死66傷

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

湖南高速公路49車相撞起火 已知16死66傷

記者陳政錄／即時報導
湖南許廣高速公路發生重大車禍，多車起火造成16死、66傷。（紅星新聞）
湖南許廣高速公路發生重大車禍，多車起火造成16死、66傷。（紅星新聞）

中國湖南省4日發生一起嚴重交通事故，據中媒報導，現場一度火光衝天、濃煙滾滾，民眾從500公尺外就能看到大火正在燃燒。當地交通警察局5日通報指出，4日北京時間17時許，許廣高速南往北方向676公里路段，前後10分鐘內共發生5起交通事故，調查顯示已造成16人死亡、66人受傷，共涉及車輛49台。

據湖南省高速公路交通警察局5日通報指出，2023年2月4日17時許，該路段先後發生多起交通事故，涉事部分車輛起火。

影片來源：聯合新聞網

通報稱，初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，1起事故造成7人死亡、涉及車輛7台；3起事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11台、10台、9台;另1起事故未造成人員死亡，涉及車輛12台。事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院全力治療，其中8人傷勢較重，生命跡象暫時平穩。

湖南省4日發生嚴重交通事故，現場多車相撞。(取自天津廣播)
湖南省4日發生嚴重交通事故，現場多車相撞。(取自天津廣播)

公告稱，目前，事發路段已恢復通行，與救援工作同步開展的事故調查和相關善後處置正有序進行。

據中媒極目新聞引述目擊者曾先生說，他4日從廣東開車回湖北洪湖老家，下午5時許沿許廣高速通過望城互通時，發現大概距離500米處燃起了大火，「看得到很大的煙，有貨車起火了，其中還有小車。」

湖南高速公路上事故現場冒起火光和濃煙。(取自環球時報、抖音號洪湖洲繼)
湖南高速公路上事故現場冒起火光和濃煙。(取自環球時報、抖音號洪湖洲繼)

報導稱，車禍現場及起火點位於許廣高速的望城收費站附近，事發後當地應急、消防以及交警都已經到現場進行處置，但尚未透露事故原因，表示須等待官方通報。

警察 北京 車禍

上一則

千萬家庭被拐到億萬家庭…28歲拐賣少爺：快樂非錢能買到

延伸閱讀

聲生不息2名單曝光？傳那英等7大牌加盟 下周就錄影

聲生不息2名單曝光？傳那英等7大牌加盟 下周就錄影
特斯拉買來不到1周 行駛高速公路「方向盤突掉落」

特斯拉買來不到1周 行駛高速公路「方向盤突掉落」
在中國關店消息不斷 家樂福湖南店營運21年熄燈

在中國關店消息不斷 家樂福湖南店營運21年熄燈
家樂福敗走湖南 中國關店消息不斷

家樂福敗走湖南 中國關店消息不斷

熱門新聞

胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
在加油工收取加油費時，一雙手從奔馳車後排將數百元從窗戶遞出，錢落在地上。（視頻截圖）

奔馳加油錢扔地上 員工含淚撿起 車主疑英雄聯盟解說孫亞龍

2023-01-30 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落
圖輯／「我們做到了」 拜登賀空軍成功擊落中國氣球

圖輯／「我們做到了」 拜登賀空軍成功擊落中國氣球