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馬州重畫國會選區止步 州長摩爾政治布局遇挫

特派員黃惠玲／即時報導
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馬州州長摩爾。(路透)
馬州州長摩爾。(路透)

由民主黨主導的馬里蘭州，日前未能通過一項重新畫分國會選區的提案，為州長摩爾(Wes Moore)的重要政治布局帶來挫折。該提案原被視為有助於提升民主黨在期中選舉中的優勢，並藉此對抗總統川普在全國推動的選區重畫策略。

隨著州議會會期於13日晚間結束，該法案最終未能完成審議程序，在參議會委員會中止步。民主黨雖在州參議會握有多數席次，但部分黨內人士卻擔憂，該選區重畫計畫可能在司法審查中遭遇挑戰，甚至帶來反效果。

若馬州通過該提案，該州國會選區版圖將進一步有利於民主黨，甚至可能影響目前該州唯一的共和黨聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)的席位。隨著法案擱置，民主黨暫時失去新增席次的機會。

摩爾與州參議會議長佛格森(Bill Ferguson)對重畫方案立場不一。摩爾主張，面對川普在其他州推動有利共和黨的選區調整，馬州應積極回應，避免選舉規則遭操控，他還批評川普推動的「重畫選區」不是單純技術問題，更可能影響少數族裔(特別是非裔)政治權力的操作。佛格森則警告，一旦重畫方案遭法院推翻，可能導致更不利於民主黨的選區版本出現。

目前，馬州民主黨選民人數約為共和黨兩倍，並在聯邦眾議院席次上以7比1領先。在州議會內部，相關選區重畫法案雖已在州眾議會過關，卻未獲州參議會支持。

另一方面，全美多州正同步展開選區重畫攻防。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)已安排由共和黨主導的州議會於下周召開特別會期，重新畫分國會選區；目前該州28席議員中有20席由共和黨掌握。

維州則已啟動一項憲法修正案投票程序，擬透過公投決定新的國會選區配置。整體而言，共和黨預期可在德州、密蘇里州、北卡羅來納州俄亥俄州增加最多9席，而民主黨則期望在加州與猶他州取得6席增長，維州則可能為民主黨再添4席。

分析指出，這波跨州選區重畫行動，將對2026年期中選舉的國會版圖產生深遠影響，亦進一步加劇兩黨在選舉制度上的競爭與對抗。

俄亥俄州 北卡羅來納州 維州

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