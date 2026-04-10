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獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

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獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

特派員黃惠玲／即時報導
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川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

川普日前公布在首都華府興建一座全新凱旋門的計畫，引發外界關注。根據10日發布的設計方案，該紀念建築將採用華麗風格，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。

美國美術委員會(U.S. Commission on Fine Arts)公布的12頁規畫文件顯示，這座凱旋門自基座至雕像火炬頂端高度約250呎。建築兩側將以金色字樣刻上「One Nation Under God」與「Liberty and Justice for All」。

規畫指出，該建築將設於林肯紀念堂(Lincoln Memorial)以西、阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)以東之間，並位於連接華府與北維吉尼亞的交通圓環內。若落成，其高度將遠超現有的林肯紀念堂(約99呎)。

川普曾表示，他希望將凱旋門設於林肯紀念堂附近，並指出美國早在約200年前就曾構想興建類似紀念建築，但因美國內戰而中斷。他在今年2月表示，「後來在1902年幾乎又要動工，但最終仍未實現」。

川普並提到，全球多個大城市皆擁有類似的紀念性拱門，而華府卻缺乏此類地標。

此凱旋門計畫為川普第二任期內推動的多項建築改造之一。除計畫在白宮興建大型宴會廳外，他亦已調整橢圓形辦公室設計，並將玫瑰園改建為鋪設石材的庭院。

分析指出，該凱旋門計畫不僅限於白宮範圍，也為川普在這座以紀念建築聞名的城市中留下另一項長久地標的機會。此舉亦延續他過去改善城市景觀的主張，包括更換「老舊」草皮、修復破損標誌與街道中央分隔設施等。

此外，該計畫亦可能面臨預算來源、國會審批及歷史景觀保護等多重挑戰。部分學者與都市規畫專家指出，華府核心區域長期受到高度開發限制，新建大型紀念建築需兼顧歷史脈絡與公共空間使用，相關審議程序往往曠日費時。

亦有評論指出，此案若推進，勢必再度引發關於聯邦資源運用與總統個人政治象徵之間界線的討論，後續發展仍有待觀察。

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

白宮 自由女神 華府

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