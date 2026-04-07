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印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

特派員黃惠玲／即時報導
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印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北...
印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北印大官方臉書)

印第安納州高等教育委員會(Indiana Commission for Higher Education)日前批准一項重大高教改革方案，將裁撤或暫停全州共210個未達最低招生門檻的學位課程。此外，該州也啟動了學生畢業後年收低於3.5萬元的科系審查，未來不排除淘汰相關學程。

裁撤科系的決定源自印州去年通過的新法，要求各大學定期檢視招生不足的學程，以提升教育資源運用效率。

該委員會自去年起與州內七所公立大學及學院合作，全面盤點低註冊率課程。根據最新報告，部分學程近三年畢業人數極低，例如西北印第安納大學(Indiana University Northwest)此次即取消兩項勞工研究學位，其中副學士(Associate Degree)學程2022至2024年間平均僅四名畢業生，學士學程則僅三人。

西北普渡大學(Purdue University Northwest)雖未在本輪被裁撤課程，但在新法生效前已主動停辦三個學位，包括創業學學士、特殊教育碩士及數學碩士。整體而言，不少學校在政策推動初期即自行調整課程結構。

州政府數據顯示，全州約有超過1000個學位課程未達招生標準，占公立大學畢業生總數約4%；目前印州共設有約2300個學位課程。此次改革除210個學程遭裁撤外，另有374個課程將整併或重組，427個課程則經審查後暫不受影響，其中50個被裁撤學程甚至完全無學生註冊。

州長布勞恩(Mike Braun)政府表示，此項政策旨在引導學生投入「高需求」產業領域，確保教育投資能對應未來就業市場。布勞恩發表聲明稱：「當高等教育與未來工作更緊密結合，學生、家庭與納稅人的投入才能發揮最大效益。」

新法亦明訂各類學位最低畢業人數門檻，包括副學士至少10人、學士15人、碩士7人，博士或教育專家(Education Specialist Degree)學位則為三人。領導改革的州教育廳長兼高教委員珍娜(Katie Jenner)指出，學生在高等教育上的時間與金錢投入應獲得保障，課程必須具備可行性並符合職場需求。

此外，州政府也正啟動新一輪審查，針對畢業後收入偏低(約2.4萬至3.5萬元)的學位課程進行評估，未來不排除進一步調整或淘汰相關學程。此次改革不適用於私立大學與學院。

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