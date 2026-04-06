密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密西根大學校園內的代表M標誌。(美聯社)

中國官員日前呼籲美國就一名密西根大學研究人員的死亡事件展開調查，並指控該名研究員在生前曾遭聯邦執法人員進行「帶有敵意的訊問」。密西根大學校方證實，該名研究員為電機與電腦工程系研究助理汪丹浩(Danhao Wang)，已於3月20日身亡。

底特律新聞報導指出，密西根大學校警部門正將此案視為「可能的自我傷害事件」進行調查。根據警方說法，3月19日晚間約11時接獲通報，指一名人員在校內George G. Brown大樓內墜落，隨後發現該人員為該校研究助理，送醫後宣告不治。警方未進一步透露更多細節。

校方工程學院院長索爾(Karen Thole)已透過全院電子郵件確認，3月20日死亡的研究人員為汪丹浩。索爾形容汪是「前途無量且才華洋溢的年輕學者」，其在寬能隙氮化物半導體材料與元件領域(the field of wide-bandgap nitride semiconductor materials and devices)的研究成果已發表於權威期刊「自然(Nature)」，為該領域的重要突破，其辭世對學界是一大損失。

中國駐芝加哥 總領事館及中國外交部近期分別透過社群平台發表聲明，指出該名研究人員疑因遭美國當局騷擾與審問而承受壓力，最終選擇輕生。駐芝中領館表示，長期以來美方過度擴張國家安全概念，對中國學生與學者進行無端審查與騷擾，侵害其合法權益，並對中美人文交流造成負面影響。聲明呼籲美國展開全面調查，向家屬及中方提供負責任的說明，並停止針對中國學者的歧視性執法行為。

中國外交部於3月27日指出，該名研究人員曾遭「帶有敵意的訊問」，並對相關執法行動表達抗議。不過，上述中方聲明未直接點名具體學校或當事人姓名。

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此事件發生之際，正值川普政府加強審查美國大學外國影響力之際。密西根大學先前因未正確申報來自中國政府的資金而受到關注，另有至少五名中國留學生遭聯邦指控走私生物材料並作出不實陳述。

汪丹浩過世數日後，密大代理校長葛拉索(Domenico Grasso)出席了聯邦眾議院教育與勞動委員會聽證會，回應外界對中國在美國高等教育機構從事間諜活動的疑慮。他表示，校方已加強對外籍學生與研究人員的背景審查，並強化敏感研究資料的管理政策，同時重申學校對先前涉及中國學生的違法指控並不知情。

葛拉索在聽證會中表示，國際學生對校園至關重要，不僅帶來學術能力，也提供不同文化視角，有助於推動研究創新。聯邦眾議員、教育委員會主席沃爾伯格(Tim Walberg)則在會後表示，校方已採取「重要措施」以回應聯邦政府對外國影響與間諜活動的關切。