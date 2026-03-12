密州猶太會堂遭車衝撞 嫌犯身亡 車內疑大量爆裂物

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
密西根州一座猶太會堂發生槍擊，附近警察、群眾聚集。(美聯社)
密西根州一座猶太會堂發生槍擊，附近警察、群眾聚集。(美聯社)

密西根州底特律郊區西布隆菲爾德鎮(West Bloomfield)一座猶太教會堂12日下午發生車輛衝撞與槍擊事件，一名男子駕車撞向會堂建築後遭保全人員開槍擊斃，警方並在車內發現疑似大量爆裂物，案件仍在調查中。事發後警方大規模出動，附近學校與宗教場所一度實施就地避難。當地警方證實，涉案男子已經死亡。

密州奧克蘭郡警長伯查德(Michael Bouchard)表示，事件發生於位於西布隆菲爾德鎮的「以色列會堂」(Temple Israel)。該會堂內設有幼兒中心及學校。

警方指出，嫌犯駕車衝撞建築後，現場保全人員隨即開槍反擊，嫌犯當場死亡。過程中，一名保全人員被車輛撞傷，但預計可完全康復。

執法官員透露，緊急應變人員在嫌犯車輛後座發現疑似大量爆裂物，目前相關單位正進一步檢驗與調查。

事發後，警方立刻要求附近地區就地避難，包 Bloomfield Hills與Farmington Hills學區學校以及周邊宗教場所。密西根州警表示，已增派巡邏警力保護該區其他宗教場所，並呼籲民眾避免前往現場。

下午2時左右，警方仍在確認是否有第二名嫌犯。現場聚集大批警力，包括奧克蘭郡特警SWAT車輛、多輛警車及裝甲車。

事件發生後，底特律猶太聯合會(Jewish Federation of Detroit)表示，當地猶太社區機構已採取預防性封鎖措施，並呼籲社區民眾暫時遠離該區。

密州政府高層也對事件表達關切。密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)表示，她正密切關注事件進展，「密西根州的猶太社區應該能夠在和平中生活與實踐信仰，反猶太主義與暴力在本州沒有立足之地。」州檢察長內賽爾(Dana Nessel)也表示，反猶太主義「絕不可被容忍」。

聯邦機構已經加入調查。聯邦調查局(FBI)探員與緝毒署(DEA)人員到場協助，FBI局長巴特爾(Kash Patel)在社群平台表示，FBI正與密西根執法部門合作處理這起涉及車輛衝撞與槍擊的事件。

以色列會堂是西布隆菲爾德地區主要猶太會堂之一，該會堂建於1980年並於1989年擴建，設有幼兒中心與宗教學校。警方目前仍在調查事件動機與詳細經過。

