大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬

特派員黃惠玲、編譯周芳苑／綜合報導
就讀賓州大學越來越貴。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)預算與財務委員會5日通過決議，該校2026-2027學年度學雜費將調漲3.8%、達9萬4000元以上，大學部助學金預算將等幅增加；預計2028或者2029年度學雜費將突破10萬元大關。

而根據2025-2026學年度數據，芝加哥大學本學年學雜費已經接近9.8萬元，如按照近年平均3％至4％的調漲幅度，新學年芝大就讀費用，極可能突破10萬。

賓大預算與財務委員會最新決議，賓大2026-2027學年總費用漲幅3.8%略高於去年的3.7%，但略低於前年的3.9%；調漲後的總費用將達9萬4582元，高於前一年度的9萬1112元。

2026-2027年度的總費用9萬4582元包括學費6萬5670元、雜費8308元、住宿費1萬3644元、以及餐費6960元。

負責預算與管理分析的副校長路易斯(Trevor Lewis)告訴董事會成員，有人問賓大學雜費什麼時候會突破10萬元大關，答案是可能2028或2029年度。

路易斯表示，調高學雜費之餘，賓大的大學部助學金預算也將增加3.8%、達3.47億元。賓大為家庭年收入不超過20萬元且擁有典型資產的學生提供全額學費獎學金，並為家庭年收入低於7.5萬元的學生承擔全部就讀費用。該校約有1萬名學生，其中46%獲得助學金。

此外，賓大表示，研究生和專業學位學生的學費將由各學院自行設定。

至於全美高費用知名的芝加哥大學(University of Chicago)的本學年(2025–2026)大學部學生年度總就讀成本，已經接近9.8萬元，其中包括約7.1萬元學費、約2.08萬元住宿與餐費，再加上學生服務費、交通與書籍等支出。整體費用已逼近10萬元大關，使芝大長年位居全美最昂貴大學前列。

若依近年3%至4%的學費調漲幅度推估，芝大2026–2027學年總費用很可能突破10萬元；不過由於耶魯大學(Yale University)、布朗大學(Brown University)、西北大學(Northwestern University)等名校學費也持續上漲，芝大在新學年是否能蟬聯「全美最貴大學」仍需視各校調整幅度而定。

世報陪您半世紀

賓大

