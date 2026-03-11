龍捲風伊州肯郡著陸 猛烈冰雹橫掃大芝加哥

龍捲風在伊州肯卡基郡著陸帶來災情。(美聯社)

國家氣象局(National Weather Service)表示，強烈龍捲風 10日晚間在伊利諾州肯卡基郡(Kankakee)附近著陸，隨後一路向東移動，橫掃西北印第安納州地區，沿途造成嚴重破壞。同時，芝加哥 市區與多個郊區也遭強烈雷暴與大冰雹襲擊，出現房屋與車輛受損、道路積水等災情。

肯卡基郡警長道尼(Mike Downey)表示，截至目前尚未傳出人員傷亡，但第一線救援人員仍在持續巡查，確認是否有人受傷並評估災情。他指出，龍捲風在穿越坎卡基河後進入Aroma Park地區，當地出現「廣泛且嚴重」的破壞。

根據國家氣象局資料，龍捲風在晚上約6時21分經過肯卡基南側、靠近肯卡基機場一帶，約30分鐘後抵達Hopkins Park社區。當晚約7時30分時，雷達已在印第安納州羅塞勞恩(Roselawn)與塞耶(Thayer)之間偵測並確認龍捲風活動。

在肯卡基南部，一輛皮卡車被龍捲風拋入一家汽車美容店內，周邊多棟建築受損，現場可見倒塌的電線橫跨道路，伊州警察在附近指揮交通。

電力公司Commonwealth Edison表示，截至10日晚間10時30分，龍捲風影響區域已有超過7000戶停電。

道尼警告，大量殘骸、倒塌的電線與樹木使道路通行困難，呼籲民眾若非必要應避免外出，同時避免撥打非緊急電話，以免占用已經非常繁忙的緊急通訊線路。

氣象局氣象學家金恩(David King)指出，龍捲風最早起源於利文斯頓郡(Livingston County)，並在途中多次短暫接觸地面，之後在肯卡基附近再次增強。

氣象專家指出，這場風暴是由於氣溫劇烈對比所引發，芝加哥都會區9日才經歷高達華氏70度高溫，次日氣溫陡降至40多度，但同時I-80州際公路以南地區卻接近80度，創紀錄的高溫，使大氣條件極不穩定。

除了龍捲風外，強烈雷暴也為芝加哥市區與郊區帶來猛烈冰雹。氣象局接獲通報指出，在德懷特(Dwight)與肯卡基附近曾出現直徑高達5英寸的巨大冰雹，大小接近葡萄柚。

在芝加哥西南郊區，包括伍德里奇(Woodridge)、唐納斯格羅夫(Downers Grove)、達里恩(Darien)與威斯蒙特(Westmont)等地，也在晚間6時前出現高爾夫球至網球大小的冰雹。多地居民通報車輛被砸出凹痕、屋頂與庭院設施受損，一些社區街道在短時間強降雨後出現積水。芝市區也出現較小顆粒的冰雹與強風。

氣象預測顯示，儘管襲擊伊利諾州與印第安納州的強烈風暴系統正在逐漸東移，但芝加哥接下來幾天的天氣仍然非常不穩定。

芝城西郊Darien的冰雹大小約4吋。(讀者提供)

芝城西郊Darien的冰雹大小約4吋。(讀者提供)

龍捲風在伊州肯卡基郡著陸帶來災情。(美聯社)