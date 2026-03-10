我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

竊摩托羅拉機密 芝聯邦法院重罰中國海能達5000萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩托羅拉解決方案公司總部位於伊州。(摩托羅拉解決方案公司官方臉書)
摩托羅拉解決方案公司總部位於伊州。(摩托羅拉解決方案公司官方臉書)

芝加哥一名聯邦法官日前裁定，中國電信設備公司海能達通信股份有限公司(Hytera Communications Corp. Ltd.)因共謀竊取伊利諾州企業摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions Inc.)的專有技術，被判處5000萬元罰款。

根據法院文件，海能達自2006年起招募並聘用摩托羅拉員工，指示他們在未經授權的情況下帶走公司專有及商業機密資訊。這些被竊取的資料涉及摩托羅拉多年研究與設計開發的數位行動無線電(Digital Mobile Radio)技術。

檢方指出，相關工程師利用竊得的資訊，包括原始程式碼，為海能達開發產品，使公司得以用遠低於摩托羅拉研發成本的方式推出競爭產品，並在2006年至2020年間於數位無線電市場與摩托羅拉競爭。

海能達去年已在伊利諾州北區聯邦法院承認一項「共謀竊取商業機密」的刑事罪名。聯邦地區法官塞普(John J. Tharp, Jr.)日前(3月5日)宣判，除5000萬元罰款外，還判處海能達五年緩刑。緩刑條件包括建立並維持有效的企業合規制度，並每年向政府提交相關報告。

此外，法官也裁定海能達需支付約2億1400萬元的賠償金，但可扣除此前因民事判決已支付的相關款項。

伊利諾州北區聯邦檢察官布特羅斯(Andrew S. Boutros)與聯邦調查局(FBI)芝加哥辦公室負責人德波德斯塔(Douglas S. DePodesta)共同宣布此項判決。司法部國家安全司反間諜與出口管制部門也協助調查。政府方面由伊州北區助理聯邦檢察官皮博迪(Thomas P. Peabody)與莫里塞特(Wesley A. Morrissette)負責起訴。

案件中另有七名海能達員工於2021年在芝加哥聯邦法院遭起訴，涉嫌參與竊取摩托羅拉技術。其中郭世雄(Gee Siong Kok，音譯)已於2022年承認共謀竊取商業機密罪名，並同意配合政府調查，目前仍等待宣判。其餘六名被告已被簽發逮捕令，但尚未到案。

世報陪您半世紀

芝加哥 伊利諾州

上一則

北美台商總會出席新德墨新春晚會 凝聚產業共識 強化北美競爭力

延伸閱讀

法院判退關稅 芝小企業憂難落實籲設專門機構退款

法院判退關稅 芝小企業憂難落實籲設專門機構退款
郵局主管監守自盜逾30萬 判1年居家監禁

郵局主管監守自盜逾30萬 判1年居家監禁
虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年
紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

熱門新聞

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

2026-03-05 10:26
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
柯林頓在國會眾議院監督委員會作證時，意外提到正評估角逐2028年總統的普立茲克。(路透)

伊州長強烈否認與艾普斯坦有關 斥柯林頓「明顯搞錯」

2026-03-03 16:21
移民局擬對以庇護申請身份作為工作許可申請資格的工卡設限。(移民局官網截圖)

DHS擬限制庇護工卡 審核期將從150天增至365天

2026-03-05 10:38

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國