俄州大校長爆與女子關係不當辭職 校方啟動調查

特派員黃惠玲／綜合報導
俄亥俄州立大學校長小卡特日前因爆出與女子關係不當而宣布辭職。(美聯社)
俄亥俄州立大學校長小卡特日前因爆出與女子關係不當而宣布辭職。(美聯社)

俄亥俄州立大學(Ohio State University)日前表示，該校校長 小卡特(Walter "Ted" Carter Jr.)因涉及與一名尋求校方資源以發展個人事業的女子存在「不當關係」，已於上周末突然辭職，校方並已啟動調查。

現年66歲的小卡特在聲明中表示，他是在向校董事會坦承自己的錯誤後，自願辭去校長職務。但他未進一步說明這段關係的性質，也未說明是否涉及戀愛關係。聲明中並提到，他與妻子琳達(Lynda)目前仍維持婚姻關係。

小卡特表示：「出於個人原因，我做出艱難決定，辭去俄亥俄州立大學校長職務。我已向董事會說明，我犯了錯誤，讓一名外部人士獲得不適當接觸俄亥俄州立大學高層的機會。」

校董事會主席齊格(John Zeiger)已經致函接受卡特辭呈。之前董事會曾召開閉門行政會議討論相關事宜。校方發言人強生(Ben Johnson)表示，卡特並未出席該會議，但董事會在會議召開前已知悉相關情況。

齊格在信中表示，董事會對此事感到「震驚與失望」，並將嚴肅看待事件及其可能對學校造成的影響。

強生指出，校方已就小卡特的不當行為展開調查，同時著手制定校務領導過渡計畫，相關安排將盡快公布。

在新任校長產生之前，學校日常運作將由小卡特原先的行政團隊共同負責，包括幕僚長、兩名執行副校長及七名資深副校長等。若發生緊急情況，校方公共安全部門將直接採取行動。

俄亥俄州立大學是美國第六大規模的高等院校，擁有超過六萬名學生、逾60萬名校友，並以實力強勁的美式足球隊及醫學中心聞名。小卡特任內負責的2026財年預算規模達115億元收入與109億元支出，但目前尚不清楚他為該名女子提供的「資源」是否涉及金錢。

小卡特於2023年從內布拉斯加大學系統轉任俄州大校長。他曾任美國海軍官校校長，並保持航空母艦降落超過2000次、零事故的全國紀錄。

他當年是接替任期未滿辭職的前校長克莉絲蒂娜．強生(Kristina Johnson)。強生的離職原因當時並未明確說明。這位工程學者曾任美國能源部副部長，並在2020年接任校長，取代現任加州大學校長德瑞克(Michael Drake)。

美國大學教授協會俄亥俄州分會執行主任普萊斯(Jennifer Tisone Price)表示，「自2020年以來，俄亥俄州立大學已經歷第三位校長。如果學校希望下一任校長能做得更好，就必須建立透明的聘任程序，並確保教師能參與治理。共同治理並非官僚形式，而是維持大學誠信的重要機制。」

