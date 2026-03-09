旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

一名伊利諾州土生土長的的女性美國公民 納克維(Sundas "Sunny" Naqvi，28歲)，日前從土耳其返美時在芝加哥 歐海爾國際機場時，遭聯邦移民官員以「旅行紀錄可疑」為由，將納克維跟同行的另五名同事全部帶走，其中納克維被拘留近30小時，引發家屬、社區人士及多名政界人士強烈質疑與批評，要求聯邦政府 提供說明。

納克維一行六人於6日結束工作行程，自土耳其伊斯坦堡返抵芝加哥時，在機場被聯邦移民官員攔下。庫克郡(Cook County)郡委員、納克維家族友人莫里森(Kevin Morrison)表示，納克維在拘留期間僅被告知「旅行紀錄有些令人好奇」，但當局並未提出任何具體理由。「他們沒有任何正當理由拘留她30小時，」莫里森說，並指控聯邦執法人員在事件期間「對地方執法單位與民選官員說謊」，聲稱納克維並未被拘留。

莫里森指出，這六人當中包括三名美國公民及三名綠卡持有者。納克維與同事先被帶往歐海爾機場第三航廈地下層拘留，之後又被轉送至芝加哥近郊布羅德維尤(Broadview)的移民及海關執法局(ICE)拘留設施，並於7日晚間再轉送至威斯康辛州道奇郡(Dodge County)的拘留中心。

納克維最終於8日凌晨約5時獲釋，整體拘留時間接近30小時。她獲釋後步行到附近加油站，一名陌生女子將她載往旅館，她才與透過手機定位追蹤她位置的家人團聚。

國土安全部與移民官員截至目前尚未回應媒體的置評要求。

納克維的姐姐阿夫札(Sarah Afzal)表示，在長時間聯絡不上妹妹的情況下，她一度考慮報案失蹤，「她原本還在芝加哥，接著手機定位卻顯示她在威斯康辛州，這真的非常可怕。」

家屬說，納克維與同事原本計畫前往印度出差，在土耳其轉機，但因簽證問題導致行程取消。之後一行人分別前往周邊國家短暫停留，納克維曾前往保加利亞與奧地利，最後再於土耳其會合並搭機返回芝加哥。

家屬說，透過納克維的手機定位，明明清楚顯示她就在ICE拘留所內，但官員仍否認拘留納克維。直到稍後，家屬在拘留中心外接到納克維打來的電話，得知她已被釋放。納克維的姐姐表示，妹妹如今希望公開事件經過，是希望讓更多人關注類似情況。