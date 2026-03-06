你夠嗎？波士頓買房年收要達18萬 遠超中位收入

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
今年打算成為有殼族者，隨著各地房價不同而承受具明顯差異的購屋壓力。(路透)
今年打算成為有殼族者，隨著各地房價不同而承受具明顯差異的購屋壓力。(路透)

隨著疫情後房價與生活成本持續攀升，美國多地住房負擔能力面臨嚴峻挑戰。根據房地產公司Redfin的最新分析，若想今年在波士頓買房，家庭年收入需約17萬9503元，明顯高於當地家庭收入中位12萬7954元，顯示購屋門檻仍然相當高。相對來說，亞特蘭大的買房可負擔性，今年將有所改善。

報導指出，自新冠疫情以來，美國整體生活成本達到歷史高點，其中 房價與日常商品價格的漲幅遠超過薪資增長。全美房屋銷售中位價在2022年創下歷史新高，此後多數月份仍持續刷新紀錄，使許多潛在買家被迫退出市場，也讓部分屋主因市場不確定性而暫緩出售。

不過，Redfin經濟學家預測，2026年住房負擔能力可能略有改善，主要原因是薪資逐步上升以及房價增長速度放緩。

根據Redfin以2026年1月的月平均數據進行的分析，波士頓住房負擔情況，包括購屋所需年收入為17萬9503元，而波士頓家庭收入中位數為12萬7954元，至於當地購屋家庭每月房貸占收入比例高達42.1%

。此外，只有約19%的房源是中位收入家庭負擔得起的。

研究顯示，在一般財務建議中，住房支出通常應控制在家庭收入的30%以內。然而在波士頓，平均家庭若要購屋，住房支出比例已超過這一標準，顯示當地房市對多數居民而言仍屬高負擔市場。

另外，相關研究指出，即使是價格較低的 「入門型住宅」(starter home)，在波士頓地區也可能需要約16萬元以上年收入 才能負擔，凸顯美國東岸大城市住房成本持續攀高的現象。

整體而言，儘管市場預期未來房價增速可能放緩，但在可見的未來，波士頓購屋門檻仍遠高於多數家庭收入水平，住房可負擔性仍是當地經濟與城市發展的重要議題。

至於亞特蘭大地區，根據房地產公司Redfin的最新分析，隨著薪資增長以及房價漲幅放緩，亞城房市的可負擔性預計在2026年將有所改善。

Redfin對亞特蘭大地區房市進行分析後指出，想要在當地購買房屋，需年收入約9萬426元，而當地家庭收入中位數為9萬9155元。平均每月住房支出佔收入比約27.4%，顯示相較全國平均水準，亞城房市對中位收入家庭而言仍具一定可負擔性。同時，約52.5%的房源對中位收入家庭可負擔，相對於全國平均 44% 的可負擔房源比例更高。

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

單親家庭生活難 時薪53元才夠 單身無子女最低要30元

聖荷西 躍全美中產階級門檻最高城市

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

