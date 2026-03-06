把兒子獻給上帝 俄州婦溺斃4歲兒 法院判精神錯亂無罪

溺斃4歲兒子文森的婦女米勒(Ruth Miller)。(圖斯卡拉瓦斯郡監獄)

俄亥俄州一名被指控為「將兒子獻給上帝」而殺害4歲男童的婦女，日前經法院認定案發時精神失常，依法不負刑事責任。

根據當地電視台報導，居住在圖斯卡拉瓦斯郡(Tuscarawas County)的阿米許(amish)婦女米勒(Ruth Miller)，被控於2025年8月23日在阿特伍德湖(Atwood Lake)溺斃4歲兒子文森(Vincen)。圖郡法院於3

日做出裁決。

報導指出，米勒上月放棄陪審團審判權。她此前被大陪審團起訴的罪名包括：加重謀殺、謀殺、重罪攻擊、危害兒童罪(涉及其15歲女兒)，以及三項家庭暴力罪名(涉及15歲女兒與18歲雙胞胎兒子)。

主審法官厄內斯特(Michael Ernest)表示，其裁決依據兩份警方報告及三份精神健康評估。三項評估結果一致認為，米勒罹患精神疾病，且該疾病使她無法辨識行為的錯誤性。法官指出：「所有評估均認定，嫌犯當時罹患某種精神疾病，導致無法理解自己行為的錯誤性。」

文件顯示，案發前數周，米勒出現睡眠異常情況，並曾要求丈夫將她悶死。

案情指出，8月23日當天，米勒與丈夫馬庫斯・米勒(Marcus Miller)攜子女前往阿特伍德湖露營。兩人相信上帝正與他們對話，並認為自己正在完成考驗信仰的任務。凌晨約1時，夫妻曾一同跳入湖中；返回營地後，丈夫表示將再次前往湖邊。

警方指出，當日上午約8時30分，米勒將文森帶上高爾夫球車，返回湖邊碼頭，並將其溺斃。隨後，她駕駛高爾夫球車衝入湖中，車上還載有其15歲女兒及18歲雙胞胎兒子。三名青少年自行脫困，未受傷。

警方表示，米勒在與執法人員對話時稱：「我把他丟進湖裡，把他獻給上帝。」並稱上帝告訴她孩子會被魚吞噬。

依據裁定，米勒將被送往精神醫療機構接受治療，安置聽證會訂於3月13日舉行。檢方要求將她安置於封閉式醫療設施，而辯方則希望她完成治療後能返回家庭。未來她每三年須接受一次精神狀況重新評估。