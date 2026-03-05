國家公園管理局：華府櫻花預計3/29至4/1盛開

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
華府櫻花即將盛開。(recreation.gov官網截圖)
華府櫻花即將盛開。(recreation.gov官網截圖)

國家公園管理局(NPS)5日宣布，華府潮汐湖畔的櫻花樹將在3月29日到4月1日盛開，預計將有數十萬遊客前往首都觀賞美景。如果天氣配合，盛開高峰期可能持續長達10天。

國家廣場及紀念公園(National Mall and Memorial Park)主管格里斯(Kevin Griess)在記者會中說明，雖然目前氣象預測提供參考，但花期仍受天氣影響。華府近期經歷了寒流及一月的「雪混凝土(snowcrete)」風暴，對櫻花開花時間造成一定挑戰。

計畫前往潮汐湖畔，可搭乘地鐵藍線、橘線或銀線，並在史密森尼地鐵站下車，再步行約20-25分鐘即可抵達。如乘坐Metrobus的話，可乘32路、36路，然後在華盛頓紀念碑附近的國家廣場下車，再向南步行15-20分鐘即到達。

日本東京是在1912年3月27日向華府送去了3020棵櫻花樹，開啟了這段櫻花雙邊友誼。無論花期如何，年度國家櫻花節(National Cherry Blossom Festival)已規畫從3月20日至4月12的系列活動：

─粉紅領帶派對(Pink Tie Party)：3月13日晚間7時至11時在Union Station舉辦，門票275元。

─櫻花節開幕典禮：3月21日下午5時舉行，演出陣容包括與美國及日本文化相關的藝術家，門票5元。

─Stumpy腳踏船競賽：參賽者將乘坐腳踏船在潮汐湖競賽。活動同時也是為紀念深受民眾喜愛的櫻花樹「Stumpy」所舉辦的募款活動。兩人一組報名費100元，每增加一名隊員需另付20元。

─櫻花風箏節：3月28日上午10時至下午4時，在Washington Monument周邊草地舉行，免費參加。

─櫻花自由步行：3月28日上午9時在National Japanese American Memorial出發，免費參與。

─Petalpalooza音樂與煙火：4月4日下午1時至晚間9時在Navy Yard舉行，活動包含現場音樂、藝術展演及各類活動，並在夜間施放煙火，免費開放。

─櫻花節遊行：4月11日上午11時至下午1時30分，在Constitution Ave.舉行。遊行隊伍將包括大型氣球、行進樂隊及多項表演，免費觀看，也可付費預訂看台座位。

詳情可查：https://reurl.cc/Q2pRN0

