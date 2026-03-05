排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

加拿大鵝芝加哥特賣會吸引大批顧客前往排隊。(讀者提供)

隨著冬季外套與奢侈時尚市場持續火熱，加拿大 高端羽絨品牌「加拿大鵝 」(Canada Goose)一直是業界最受歡迎的品牌之一。該品牌本周在芝加哥 市舉辦的快閃特賣活動，因為折扣驚人，吸引許多消費者特賣首日清晨即前往排隊，平均等了至少10小時才得以進入賣場搶購商品。

這場快閃特賣在芝加哥北哈爾斯特德街(North Halsted St.)1500號街區的260 Sample Sale Chicago舉行，並持續進行到8日。

受到法律限制，260 Sample Sale的經理瑞斯(Andrew Reyes)表示他不能透露確切品牌名稱，「我們過去兩年一直在芝加哥舉辦活動，中間曾停辦約11個月，但現在已全面回歸。」

由於加拿大鵝羽絨服市價不便宜，加上保暖輕便功能備受市場肯定，因此特賣會消息公布後，吸引眾多民眾前往搶購，其中包括許多華人。

拍賣第一天早上8時左右就跟朋友衝到現場的華人媽媽Iris說，自己跟朋友到場時，前面已經排了好幾百人，最終拿到280多號的入場票，而兩人等了整整12個小時才進場，期間喝了好幾杯咖啡提神。

Iris說，平常該品牌雪衣零售價格很多都要千元及以上，例如有皮毛的雪衣，大概零售價要1600元，而特賣價格每件只要600元，很受歡迎的馬甲系列，全部統一價200元，「真的很划算，但實在排太久，下次不去了」。

她也提到，因為商家不定時補貨，所以很可能終於等到入場時，賣場的產品尺寸、樣式選擇性非常少，「也只能硬買了，畢竟都排了這麼久的隊。」

雖然折扣幅度大，但該品牌單價仍不低，一位顧客表示，他購買了幾件商品，但原本想買的款式並沒有出現，「我還是買了幾件，最後結帳也花了2000多元。」

加拿大鵝外套在芝加哥人氣高，也使其成為近年犯罪分子的目標。位於芝市購物大道的加拿大鵝專賣店，在2023年1月30日、2024年10月14日曾兩度遭到「砸店搶劫」，嫌犯打破店面前方的玻璃門闖入店內，並帶走數量不明的商品。

