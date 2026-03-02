我的頻道

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教和平

因應中東緊張情勢升高 大華府強化警戒

特派員黃惠玲／綜合報導
包括白宮等華府著名地標，均強化警戒。(美聯社)
隨著美國與以色列對伊朗發動打擊導致海外局勢升溫，美國首府及周邊大華府地區(DMV)雖未受到任何具體或可信的威脅，但執法單位已全面提升戒備。

美國特勤局(U.S. Secret Service)證實，因應全球緊張局勢，已加強對華府高知名度地點及受保護對象的安保措施，並動態調整安全部署。

華府大都會警察局(MPD)表示，正密切監視海外局勢發展，並與聯邦夥伴保持聯繫。馬里蘭州蒙哥馬利郡警察局(Montgomery County Department of Police)已加強在宗教機構及其他敏感地點的巡邏與執法曝光率。

聯邦調查局(FBI)透過其反恐與情報部門，加強了全國性的監控。執法機構特別關注「軟目標」(Soft Targets)，包括公共場所、交通樞紐及大型活動，並密切監視任何報復性威脅或協調性的網路活動。

安保與調查專家奧爾特(Jim Orte)指出，聯邦政府過去曾多次破獲與伊朗特工有關的陰謀。他說：「回溯至 2025年，曾有伊朗密謀刺殺川普總統的企圖，這意味著他們可能已有特工潛伏於此。反恐專家正重新審視舊有檔案，約談曾受調查的對象並審查社群媒體。」

白宮附近的示威活動在安全機構調整部署的同時，首府也出現了相關示威。數千名民眾聚集在白宮與華盛頓紀念碑附近，對打擊伊朗的行動表達立場。

示威者薩法布爾(Bardia Saffarpour)表示想對川普總統和美國政府表達感謝，協助他們結束長達 47 年的噩夢。

執法機構表示，已加強外交場所與公眾示威活動周邊的監控，以確保活動和平進行。對居民的影響對於通勤者與遊客而言，官方表示日常生活應感覺大致正常，目前並無限制、封閉或更改公共出入權限的公告。

FBI 伊朗

