聯邦指伊州濫發卡車駕照 威脅凍結逾億補助

卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)

美國運輸部(USDOT)表示，伊利諾州因不當核發「非居民商業駕駛執照」(non-domiciled CDL)，恐面臨高達1億2800萬元的聯邦交通補助遭凍結風險。運輸部長達菲(Sean Duffy)17日指出，根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)正在進行的審計顯示，伊州 核發的非居民類的商業駕照中，將近20%屬違規發放。

「非居民商業駕駛執照」是美國各州依法可核發給未在該州具有永久居住身分、但在美國合法居留並需要從事商業駕駛工作者的一種商業駕照。一般商業駕照(CDL)是發給在該州有合法居住地址的駕駛人。

而「非居民類商業駕照」則是給沒有州內永久住所，但具合法在美身分的人，例如持合法工作簽證 的外籍人士、部分難民或庇護身分者等。他們可以合法在美國從事卡車、巴士等商業運輸工作，其中卡車駕照占大多數。

根據達菲說法，審計發現伊州違規核發駕照的情況包括：將非居民CDL發給在美合法居留期限早已屆滿、但駕照仍長期有效的駕駛人；在未查核申請人合法居留身分的情況下，即核發駕照。

運輸部表示，伊州如要避免失去1.28億元聯邦交通經費，必須立即採取多項措施，包括：立即暫停核發非居民CDL；盤點所有尚未過期、但不符合FMCSA規定的非居民類型CDL；吊銷所有違規駕照，並僅在符合聯邦規定下重新核發。此外，運輸部也要求伊州進行全面內部稽核，檢視程序與系統錯誤、培訓與品質控管問題，以及政策與實務不足之處，釐清導致違規核發的根本原因。

FMCSA局長巴爾斯(Derek D. Barrs)批評，前一屆政府對各州違規核發外籍駕駛執照「視而不見」，該局現任團隊將恢復常識性的安全標準，以保障卡車司機與美國家庭的道路安全。

運輸部近來已因非居民CDL問題，對多州發出凍結補助威脅。目前僅加州 已遭實際執行處分，而失去1億5800萬元的交通資金。

運輸部指出，若伊州未依要求改善相關問題，聯邦政府將依法扣留補助款項。

一份名為「Overdrive」的行業報告指出，2020至2025年間，伊州約發出超過1萬張非居民型CDL。報告中還提到，全美至少有超過6萬張非居民商業駕照，而伊州是核發最多的州之一。