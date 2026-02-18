我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因代表中國隊 谷愛凌在史丹福校園遭恐嚇與肢體攻擊

湖北爆竹店舖爆炸12死 中國3天內連2起已致20身亡

聯邦指伊州濫發卡車駕照 威脅凍結逾億補助

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)
卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)

美國運輸部(USDOT)表示，伊利諾州因不當核發「非居民商業駕駛執照」(non-domiciled CDL)，恐面臨高達1億2800萬元的聯邦交通補助遭凍結風險。運輸部長達菲(Sean Duffy)17日指出，根據聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)正在進行的審計顯示，伊州核發的非居民類的商業駕照中，將近20%屬違規發放。

「非居民商業駕駛執照」是美國各州依法可核發給未在該州具有永久居住身分、但在美國合法居留並需要從事商業駕駛工作者的一種商業駕照。一般商業駕照(CDL)是發給在該州有合法居住地址的駕駛人。

而「非居民類商業駕照」則是給沒有州內永久住所，但具合法在美身分的人，例如持合法工作簽證的外籍人士、部分難民或庇護身分者等。他們可以合法在美國從事卡車、巴士等商業運輸工作，其中卡車駕照占大多數。

根據達菲說法，審計發現伊州違規核發駕照的情況包括：將非居民CDL發給在美合法居留期限早已屆滿、但駕照仍長期有效的駕駛人；在未查核申請人合法居留身分的情況下，即核發駕照。

運輸部表示，伊州如要避免失去1.28億元聯邦交通經費，必須立即採取多項措施，包括：立即暫停核發非居民CDL；盤點所有尚未過期、但不符合FMCSA規定的非居民類型CDL；吊銷所有違規駕照，並僅在符合聯邦規定下重新核發。此外，運輸部也要求伊州進行全面內部稽核，檢視程序與系統錯誤、培訓與品質控管問題，以及政策與實務不足之處，釐清導致違規核發的根本原因。

FMCSA局長巴爾斯(Derek D. Barrs)批評，前一屆政府對各州違規核發外籍駕駛執照「視而不見」，該局現任團隊將恢復常識性的安全標準，以保障卡車司機與美國家庭的道路安全。

運輸部近來已因非居民CDL問題，對多州發出凍結補助威脅。目前僅加州已遭實際執行處分，而失去1億5800萬元的交通資金。

運輸部指出，若伊州未依要求改善相關問題，聯邦政府將依法扣留補助款項。

一份名為「Overdrive」的行業報告指出，2020至2025年間，伊州約發出超過1萬張非居民型CDL。報告中還提到，全美至少有超過6萬張非居民商業駕照，而伊州是核發最多的州之一。

世報陪您半世紀

伊州 工作簽證 加州

上一則

短暫回暖… 芝城高溫飆華氏65度 創同日百年紀錄

延伸閱讀

夏季洪災重創伊州 川普政府拒發補助 普立茲克抨擊

夏季洪災重創伊州 川普政府拒發補助 普立茲克抨擊
CDC公衛補助削減 伊州等4州聯手提告

CDC公衛補助削減 伊州等4州聯手提告
長者駕照因健康遭暫停 DMV恢復流程複雜

長者駕照因健康遭暫停 DMV恢復流程複雜
曼達尼欽點37歲馬丁任衛生局長 公衛界反應不一

曼達尼欽點37歲馬丁任衛生局長 公衛界反應不一

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
湯瑪斯。（芝加哥警局提供）

近距離槍殺芝加哥2華男 25歲兇嫌判終身監禁

2026-02-11 14:27
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

2026-02-13 10:37
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46
警方搜索嫌犯住處發現一個包裹內裝有20支大型蠟燭，內部已被挖空，殘留的白色結晶狀物質，經檢測呈K他命陽性反應。(赫南多郡警長辦公室)

佛州華人被控從國外郵購K他命 藏空心蠟燭準備出售

2026-02-13 19:56

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」