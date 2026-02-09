舊訪問瘋傳 州眾議員吳元之被指入籍申請撒謊

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
德州州眾議會華裔民主黨領袖吳元之兩年前一段視頻惹來共和黨人抨擊。(路透)
德州眾議會華裔民主黨領袖吳元之(Gene Wu)兩年前一段視頻惹來共和黨人抨擊，該州的共和黨籍檢察長候選人之一賴茨(Aaron Reitz)趁機發難，暗示吳元之申請入籍時撒謊，應要撤銷公民身分，一旦當選就會採取行動。

德州論壇報(The Texas Tribune)報導，吳元之在2024年的一個近40分鐘的訪談裡，談論不同移民群體之間的關係，內容涵蓋德州共和黨領導層、移民在德州的生活以及他個人經歷，他幼年隨家人從中國移民到休士頓，並看到亞裔社區的蓬勃發展。

其中一個28秒的片段，7日被截出來及在X網上瘋傳，有近500萬粉絲的右翼假訊息帳號LibsofTikTok轉發了這段視頻。當中吳元之說，「當拉丁裔、非裔、亞裔和其他族群意識到，他們面對同一個壓迫者，才是真正開始取得勝利之時」，「我們有能力掌控這個國家，為所有人做必要的事情，讓一切變得公平。但問題是，我們的社區四分五裂」。

這個片段馬上令德州部分共和黨人大怒，指吳元之是反白人、種族主義者，說是只要非白人社區一旦意識到共同遭受壓迫，就能團結起來贏得德州選舉。

賴茨在社交媒體發文，指吳元之「很可能在整個入籍申請過程裡隱瞞了自己的反美情緒」，又說「吳是一個顛覆分子，他的公民身分應該被撤銷」。其他共和黨人也加入批評，包括聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、競選檢察長的聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)，指他是激進種族主義者，要求他辭職，甚至有人直接稱他是「共產黨員」。

吳元之的發言人拒絕置評。

要取消一個人的公民身分並不常見，根據聯邦法律，只有申請公民身分時存在欺詐行為，又或在入籍幾年內加入共產黨或恐怖組織時，聯邦政府才可以取消其公民身分。

多年來，德州州議會共和黨人一直指責吳元之犯了上述類似罪行，並質疑他對州和國家的忠誠。去年在選區重畫時，吳元之率領民主黨人出走他州拒絕立法，共和黨人的批評聲浪達到高峰。

德州 共和黨 移民

