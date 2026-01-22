體感-40℉明襲芝 伊州庫克郡今冬寒冷相關已8死

連續多日低溫酷寒，芝城南華埠行人稀少，圖為一名穿著雪衣、戴著口罩保暖的婦女，21日早上穿越華埠亞珠街馬路。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 地區今冬持續受到極端寒流侵襲，庫克 郡(Cook County)至今已通報本季八起與寒冷相關的死亡事件。由於新一波寒流入夜後到23日到來，體感溫度預計出現華氏零下40度的極端低溫，當局提醒民眾注意保暖，並提供多處暖身中心資訊。

氣象局指出，22日出現強勁陣風，白天最高氣溫約為華氏20度，午夜氣溫會降至5度。23日清晨，氣溫恐進一步下探至零下7度，體感溫度可能低至零下30至40度。

這樣的極端低溫下，裸露在外的皮膚可能在短短10分鐘內就出現凍傷。部分學校已開始宣布23日停課；大都會火車通勤系統也宣布減少班次。

根據庫克郡法醫辦公室資料，81歲的薩維斯基(Mary Savisky)19日下午在位於南弗朗西斯科大道(South Francisco Avenue)9600號街區的住所被發現昏迷身亡。經驗屍結果顯示，主要死因為寒冷暴露(cold exposure)。

相關單位指出，薩維斯基的死被判定為意外事故，本季其他七起寒冷相關死亡事件亦被列為意外，其中至少部分死因與寒冷暴露有關，其中12月12日，南岸(South Shore)社區一名90歲男子主要死因為環境寒冷暴露。

本季首起寒冷相關死亡發生於洪堡公園(Humboldt Park)一名59歲男子，主要死因為心臟病 ，次要死因為「可能寒冷暴露」。

12月14日，奧克森林(Oak Forest)一名23歲男子在住所死亡，主要死因為酒精與可卡因中毒，寒冷暴露為次要死因。

12月6日，華盛頓高地(Washington Heights)一名38歲男子在住所身亡，主要死因為藥物使用，寒冷暴露及低體溫為次要死因。

11月28日，沃斯(Worth)一名68歲女性死於低體溫、寒冷暴露及心臟病。同日，德斯普蘭斯(Des Plaines)一名54歲男子死於慢性酗酒，低體溫及寒冷暴露列為次要死因。

11月1日，一名來自威斯康辛州密爾瓦基的男子在芝加哥布萊頓公園(Brighton Park)住所去世，主要死因為慢性酗酒併發症，次要死因為「可能寒冷暴露」。

當局提醒市民，持續低溫可能危及健康，尤其是老年人及慢性病患者，外出務必保暖並注意安全。芝加哥市政府也提供多處暖身中心，民眾可在必要時前往避寒。