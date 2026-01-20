古典樂界女力發光 指揮家林奇緣獲TACF國際首獎

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝加哥歌劇院(Lyric Opera of Chicago)音樂總監馬佐拉(Enrique Mazzola，右)盛讚林奇緣(左)才華洋溢。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歌劇院(Lyric Opera of Chicago)音樂總監馬佐拉(Enrique Mazzola，右)盛讚林奇緣(左)才華洋溢。(特派員黃惠玲／攝影)

Taki Alsop指揮獎助計畫(Taki Alsop Conducting Fellowship，簡稱TACF)宣布，來自台灣的指揮家林奇緣(Chi-Yuan Lin)獲選為2026–28年度TACF Fellow計畫首獎得主。該計畫表示，本屆競爭激烈，近150名來自41個國家的指揮家申請，林奇緣以傑出表現脫穎而出。

這項獎助計畫由美國著名指揮馬林．艾索普(Marin Alsop)於2002年創立，獲得Tomio Taki的支持。目標是培養與支持女性指揮家，幫助她們在古典音樂領域的專業生涯中取得成功。該計畫聚焦導師制度、實務經驗與社群支持，促進女性指揮家之間互助合作。首獎得主可獲兩年期三萬元獎金，並提供密集的 指揮指導與職涯諮詢。

自2003年以來，已有42位女性指揮家參與該計畫；2022年成立的TACF導師計畫，至今也已扶植50位女性指揮家。

林奇緣來自台灣，目前任職於芝加哥歌劇院「萊恩歌劇中心」指揮團隊。本樂季她將參與「鄉村騎士／丑角」、「莎樂美」及「蝴蝶夫人」等製作，並續任華府Avanti管弦樂團音樂總監與指揮。她曾與巴爾的摩交響樂團、里奇蒙交響樂團、哈特福交響樂團、聖保羅交響樂團等合作，畢業於國立台灣師範大學，現於約翰霍普金斯大學皮博迪音樂院攻讀指揮博士學位，她曾是2023–24年度TACF導師計畫學員。

獲得本屆TACF首獎的林奇緣還提到她在該計畫視訊面試的意外過程。她前陣子剛好趁空返台探親，去年12月27日是該計畫的視訊面試日，沒想到面試一半台灣突發地震，而且是北部地區多年來有感最強的震度。

「真的搖得非常厲害，我不得不向評委說明自己要暫時離開到戶外避難，」待震動告一段落後，她立刻回到室內頻頻道歉，評審不僅未介意這段插曲，還十分關心她的安全表示「我們都看到你家牆上的畫被震歪了。」

林奇緣表示，能獲選為TACF Fellow是一項難以置信的榮耀。她說，TACF不僅提供實質且慷慨的指導，也營造出強大的支持系統，讓指揮家能安心面對職涯挑戰。她期待與世界各地樂團合作，在艾索普的指導下成長，並將音樂帶來的力量與希望傳遞給更多人。

TACF表示，未來將持續透過獎助與導師制度，為古典音樂界打造更公平、多元的未來。

林奇緣(前右)在芝加哥千禧公園演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
林奇緣(前右)在芝加哥千禧公園演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)

