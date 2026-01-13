我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國防部耗1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

尹錫悅戒嚴案被控內亂首腦 南韓檢方求處死刑

明州槍擊案對立升級 CBP擬增兵千名 州府提告違憲

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明州反對移民執法的抗議行動持續。(路透)
明州反對移民執法的抗議行動持續。(路透)

最新信息指出，約1000名美國海關與邊境保護局(CBP)探員預計部署至明尼蘇達州，加入此前約2000名已派往該地區的聯邦執法人員行列。在此同時，明尼蘇達州與伊利諾州12日分別向聯邦法院提起訴訟，指控川普政府大規模調派移民執法人員進駐明尼亞波利斯市(Minneapolis)與芝加哥，違反憲法並侵害州權。

「明尼蘇達星論壇報」報導，根據CNN揭露的信息，1000名額外的移民執法幹員將派到明州，因應該州移民執法緊張局勢。星論壇截至12日晚間，尚無法立即確認新增聯邦執法人員的確切人數。不過，近幾日迅速擴大的移民執法行動，已被視為國土安全部歷來規模最大的一次行動。

明尼蘇達州政府與雙城(明尼亞波利斯與聖保羅)官員對此強烈反彈，並在法院中挑戰這項行動，形容該舉措為「聯邦入侵」。

明尼蘇達州檢察長艾利森(Keith Ellison)12日代表明尼蘇達州，並與明尼亞波利斯及聖保羅市政府聯合，向聯邦法院對國土安全部及其官員提起訴訟，要求法院終止聯邦移民執法人員在州內的增派行動，並裁定其違憲，同時申請臨時禁制令。

近來，國土安全部轄下的ICE及海關與邊境保護局(CBP)人員大量出現在明州街頭，與抗議民眾之間的衝突也持續升高。緊張情勢於1月7日達到臨界點。當天，ICE探員羅斯(Jonathan Ross)在一次短暫接觸中，開槍擊斃明尼亞波利斯居民古德(Renee Good)。

根據紐約時報報導，聯邦調查單位正調查古德是否與雙城地區反對聯邦移民打擊行動的抗議團體有關聯。

國土安全部於11日透過多則社群媒體貼文重申立場，表示羅斯的行為屬於正當防衛，並稱聯邦執法人員「不會容許不公正行為或攻擊阻止他們執法」。

這場僅40秒的接觸，最終導致古德喪命，再度將明尼亞波利斯推上全球關注焦點。多名社運人士與政治人物，包括總統川普，皆就執法使用武力問題發表意見，對事件經過出現截然不同的解讀。

國土安全部表示，自去年12月以來，名為「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)已在明尼蘇達州逮捕超過1500人，但尚未公布所有被拘留者名單。

除了明州外，伊利諾州芝加哥也向聯邦法院提起訴訟，主張聯邦政府未經國會明確授權即擴大移民執法，已違反憲法第10修正案。

有消息傳出，聯邦將增派千名移民執法人員加入此前已在明州約2000名探員行列。(路...
有消息傳出，聯邦將增派千名移民執法人員加入此前已在明州約2000名探員行列。(路透)

移民 明尼蘇達州 國土安全部

上一則

伊州2026年歐記健保 申請日期延長至1/31截止

下一則

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

延伸閱讀

拜登任期 明州500多名死者接到聯邦補助金

拜登任期 明州500多名死者接到聯邦補助金
「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告

控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告
國務院加強移民審查 撤銷逾10萬張簽證創紀錄

國務院加強移民審查 撤銷逾10萬張簽證創紀錄

熱門新聞

一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

2026-01-08 11:54
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
華府著名「間諜屋」已經上市開賣(示意圖)。(美聯社)

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

2026-01-07 10:40
生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

2026-01-09 10:48
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助
不愛交談？寧發簡訊不打電話 Z世代年輕人恐付出代價

不愛交談？寧發簡訊不打電話 Z世代年輕人恐付出代價