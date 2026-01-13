明州槍擊案對立升級 CBP擬增兵千名 州府提告違憲

明州反對移民執法的抗議行動持續。(路透)

最新信息指出，約1000名美國海關與邊境保護局(CBP)探員預計部署至明尼蘇達州 ，加入此前約2000名已派往該地區的聯邦執法人員行列。在此同時，明尼蘇達州與伊利諾州12日分別向聯邦法院提起訴訟，指控川普政府大規模調派移民 執法人員進駐明尼亞波利斯市(Minneapolis)與芝加哥，違反憲法並侵害州權。

「明尼蘇達星論壇報」報導，根據CNN揭露的信息，1000名額外的移民執法幹員將派到明州，因應該州移民執法緊張局勢。星論壇截至12日晚間，尚無法立即確認新增聯邦執法人員的確切人數。不過，近幾日迅速擴大的移民執法行動，已被視為國土安全部 歷來規模最大的一次行動。

明尼蘇達州政府與雙城(明尼亞波利斯與聖保羅)官員對此強烈反彈，並在法院中挑戰這項行動，形容該舉措為「聯邦入侵」。

明尼蘇達州檢察長艾利森(Keith Ellison)12日代表明尼蘇達州，並與明尼亞波利斯及聖保羅市政府聯合，向聯邦法院對國土安全部及其官員提起訴訟，要求法院終止聯邦移民執法人員在州內的增派行動，並裁定其違憲，同時申請臨時禁制令。

近來，國土安全部轄下的ICE及海關與邊境保護局(CBP)人員大量出現在明州街頭，與抗議民眾之間的衝突也持續升高。緊張情勢於1月7日達到臨界點。當天，ICE探員羅斯(Jonathan Ross)在一次短暫接觸中，開槍擊斃明尼亞波利斯居民古德(Renee Good)。

根據紐約時報報導，聯邦調查單位正調查古德是否與雙城地區反對聯邦移民打擊行動的抗議團體有關聯。

國土安全部於11日透過多則社群媒體貼文重申立場，表示羅斯的行為屬於正當防衛，並稱聯邦執法人員「不會容許不公正行為或攻擊阻止他們執法」。

這場僅40秒的接觸，最終導致古德喪命，再度將明尼亞波利斯推上全球關注焦點。多名社運人士與政治人物，包括總統川普，皆就執法使用武力問題發表意見，對事件經過出現截然不同的解讀。

國土安全部表示，自去年12月以來，名為「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)已在明尼蘇達州逮捕超過1500人，但尚未公布所有被拘留者名單。