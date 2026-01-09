罕見隱匿性懷孕 無孕肚驚喜產子 伊州女臨盆才知當媽

生兒育女是許多女性的人生計畫之一(示意圖)。(路透)

一名28歲女子在毫不知情自己已懷孕的情況下，於聖誕節 當天突然臨盆，在醫院產下一名男嬰。她過去曾被醫師告知幾乎無法生育，這場毫無預警的生產不僅令她震驚，也讓家人又驚又喜。

梅蘭妮・史密斯(Melanie Smith)向美國廣播公司新聞(ABC News)表示，多年來她一直以為自己無法生育。她說，近10年前曾被醫師告知，因子宮構造異常，幾乎不可能成功懷孕並生產。

史密斯回憶，12月25日凌晨，她開始出現腹痛，起初以為只是便秘。但疼痛不但未減輕，反而愈來愈頻繁且劇烈，於是與丈夫多諾文・歐戴爾(Donovan O'Dell)一同前往伊利諾州 沃基根(Waukegan)的一家醫院就醫。

「疼痛的強度和頻率一直增加，」史密斯說，「大約凌晨3點半，我就覺得一定要去醫院了，肯定出了什麼嚴重的問題。結果到了醫院，醫護人員告訴我，他們幾乎可以確定我懷孕了。」約兩小時後，史密斯順利產下一名男嬰，取名文森・安東尼奧・歐戴爾(Vincent Antonio O’Dell)，出生時體重8磅1盎司。這是夫妻倆的第一個孩子。

史密斯表示，在腹痛和生產前，她幾乎沒有典型的懷孕徵兆，僅有背痛症狀，她以為是2020年接受背部手術後、因天氣寒冷引起的舊疾復發。

醫師後來告訴她，這屬於所謂的「隱匿性懷孕」(cryptic pregnancy)，胎兒在孕期位置特殊，「藏」在她的脊椎後方，因此未被察覺。

母子平安生產後，史密斯與新生兒被轉送至伊州森林湖(Lake Forest)的西北醫院(Northwestern Medicine Catherine Gratz Griffin Lake Forest Hospital)接受進一步照護。

該院產科服務醫療主任亞當斯 醫師(Dr. Adrienne Adams)指出，多種因素可能導致孕婦未察覺懷孕，包括原本就有月經不規律或停經的情況，以及懷孕症狀因人而異，可能輕微或被誤認為其他不適。

根據「女性健康病例報告」(Case Reports in Women's Health)期刊2023年的研究，隱匿性懷孕早在17世紀就有相關紀錄。在美國，每年約有多達1600起懷孕被歸類為隱匿性懷孕。美國懷孕協會則指出，研究估計約每475次懷孕中，就有1例直到第20周才被發現，而約每2500例中，會有1例直到臨產才察覺。

在西北醫院，文森也接受了進一步的檢查。史密斯表示，由於她未曾接受任何產前檢查，醫師希望確保孩子完全健康，所幸所有檢查結果皆顯示正常。

目前，這一家三口正逐漸適應全新的生活。史密斯坦言，她過去從未將生兒育女納入人生計畫，更因以為自己無法懷孕而不曾期待，如今卻已無法想像沒有孩子的生活。

產子後，這個家庭也已從伊利諾州搬遷至亞利桑納州，以便更接近親人。史密斯表示，自己仍有些難以置信，但母子狀況良好，「我的兒子真的太棒了。」