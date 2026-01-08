遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

我的頻道

特派員黃惠玲／即時報導
一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)
一名示威者手持為古德尋求公義標語。(路透)

一名美國移民與海關執法局(ICE)探員7日在明尼阿波利斯開槍擊斃一名女子，該名死者身分已確認為37歲的古德(Renee Nicole Good)，她是一位三個孩子的母親，近期才搬到明尼蘇達州定居。

古德是科羅拉多州出生的美國公民，據了解，除了一張交通罰單，她從未涉及其他法律問題。社交媒體上，她自稱為「詩人、作家、妻子與母親」，並以彩虹旗表情符號展現對多元性的支持。她在Pinterest上的照片顯示她微笑抱著孩子，貼文內容還包括紋身、髮型和居家裝飾等生活點滴。

古德的前夫(出於孩子安全考量要求匿名)表示，當天她剛送完6歲的兒子上學，正與伴侶駕車返回家中，途中遇到一群ICE探員。死者家庭去年才從密蘇里州堪薩斯市搬至明尼阿波利斯。

現場旁觀者拍攝的影片顯示，一名探員走向她的車，要求開門並拉住車門把手。古德開車前行時，另一名站在車前的ICE探員拔槍，近距離連開至少兩槍，擊中車內。

川普政府官員事後將馬克林‧古德描述為企圖以車輛襲擊聯邦人員的「國內恐怖分子」，但她前夫表示，她並非任何形式的抗議者，過去也從未參與任何示威活動。他形容前妻是虔誠的基督徒，年輕時曾參與北愛爾蘭的青年宣教之旅，喜愛唱歌，高中合唱團成員，並曾在大學修習聲樂表演。

她曾在維吉尼亞州Old Dominion University主修創意寫作，2020年獲得學校文學獎項。古德亦曾與第二任丈夫(已於2023年去世)共同主持播客。

古德有一女兒與前婚生的兒子(現年15歲與12歲)，另有一名6歲兒子來自第二段婚姻。前夫表示，她近年多以全職家庭主婦為主，但過去曾任牙科助理及信用合作社職員。

她的母親甘格爾(Donna Ganger)告訴「明尼蘇達星論壇報」，家人於7日上午晚些時候得知噩耗。甘格爾表示，「Renee是我認識過最善良的人之一，她一生照顧他人，充滿愛心、寬容與溫暖，是個了不起的人。」

