快訊

不敵川普猛攻詐欺案？華茲宣布棄選明州州長

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

特派員黃惠玲／即時報導
明州州長華茲。(路透)
明州州長華茲。(路透)

曾任2024年民主黨副總統候選人的明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)5日宣布，將不再尋求第三任州長任期。此一決定正值總統川普對該州托兒補助計畫詐欺案進行強烈抨擊之際。

華茲在約四個月前宣布競選連任後，5日做出了此最新決定。他在5日的聲明中表示，經歷了對明州而言「極其艱難的一年」後，他已無法投入贏得連任所需的全部精力，儘管他對自己原本的勝選機率充滿信心。

華茲在聲明中直指目前的政治氣候：「川普及其盟友——無論是在華盛頓、聖保羅還是網路上——正試圖讓我們的州變得更加冷酷與刻薄。」他批評川普政府扣留相關計畫資金的行為，並指責對方意圖挑撥鄰里關係，破壞明尼蘇達州作為全美最佳養育家庭環境的聲望。

隨著華茲退出，民主黨內部已開始尋覓接班人選。據知情人士透露，明尼蘇達州民主黨聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)正考慮參選，但目前尚未做出最終決定。

共和黨方面則已呈現參選爆炸的態勢，目前已有約12人投入選戰，其中包括林德爾(Mike Lindell)：MyPillow 創辦人及執行長，是川普的堅定支持者；德穆斯(Lisa Demuth)：明州眾議會議長；詹森(Scott Jensen)：2022 年共和黨州長候選人；梅德爾(Chris Madel)：前聯邦檢察官及辯護律師。  

華茲身為退伍軍人與工會支持者，在其州長任內推動了多項雄心勃勃的民主黨政策，包括保障墮胎權、提供家庭優渥補助，以及將娛樂用大麻合法化。

2024 年，他因抨擊川普與副總統候選人范斯(JD Vance)為「一群怪胎」(weird)而聲名大噪，隨後獲賀錦麗(Kamala Harris)青睞成為副總統搭檔。儘管在11月的大選中失利，華茲仍持續在全國範圍內累積知名度，成為黨內對抗川普政權的重要聲音。

華茲在兩任州長任期內，展現了在分立政府中斡旋的能力。雖然他在COVID-19疫情期間採取的關閉措施，以及2020年佛洛伊德(George Floyd)事件後的反應曾遭共和黨強烈批評，但他仍憑藉著龐大的預算盈餘，在第二任期內確立了自由派的施政方向。

儘管明尼蘇達州近幾十年來在全州性選舉中偏向民主黨，但川普在2024年大選中已顯著縮小了與民主黨的差距(從2022年的8個百分點縮減至不到5個百分點)。隨著華茲棄選，2026年的州長寶座爭奪戰勢必將成為全美矚目的焦點。

▼收聽一洲焦點Podcast：

華茲 川普 民主黨

