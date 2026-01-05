不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

明州州長華茲。(路透)

曾任2024年民主黨 副總統候選人的明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz)5日宣布，將不再尋求第三任州長任期。此一決定正值總統川普 對該州托兒補助計畫詐欺案進行強烈抨擊之際。

華茲在約四個月前宣布競選連任後，5日做出了此最新決定。他在5日的聲明中表示，經歷了對明州而言「極其艱難的一年」後，他已無法投入贏得連任所需的全部精力，儘管他對自己原本的勝選機率充滿信心。

華茲在聲明中直指目前的政治氣候：「川普及其盟友——無論是在華盛頓、聖保羅還是網路上——正試圖讓我們的州變得更加冷酷與刻薄。」他批評川普政府扣留相關計畫資金的行為，並指責對方意圖挑撥鄰里關係，破壞明尼蘇達州作為全美最佳養育家庭環境的聲望。

隨著華茲退出，民主黨內部已開始尋覓接班人選。據知情人士透露，明尼蘇達州民主黨聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)正考慮參選，但目前尚未做出最終決定。

共和黨方面則已呈現參選爆炸的態勢，目前已有約12人投入選戰，其中包括林德爾(Mike Lindell)：MyPillow 創辦人及執行長，是川普的堅定支持者；德穆斯(Lisa Demuth)：明州眾議會議長；詹森(Scott Jensen)：2022 年共和黨州長候選人；梅德爾(Chris Madel)：前聯邦檢察官及辯護律師。

華茲身為退伍軍人與工會支持者，在其州長任內推動了多項雄心勃勃的民主黨政策，包括保障墮胎權、提供家庭優渥補助，以及將娛樂用大麻合法化。

2024 年，他因抨擊川普與副總統候選人范斯(JD Vance)為「一群怪胎」(weird)而聲名大噪，隨後獲賀錦麗(Kamala Harris)青睞成為副總統搭檔。儘管在11月的大選中失利，華茲仍持續在全國範圍內累積知名度，成為黨內對抗川普政權的重要聲音。

華茲在兩任州長任期內，展現了在分立政府中斡旋的能力。雖然他在COVID-19疫情期間採取的關閉措施，以及2020年佛洛伊德(George Floyd)事件後的反應曾遭共和黨強烈批評，但他仍憑藉著龐大的預算盈餘，在第二任期內確立了自由派的施政方向。

儘管明尼蘇達州近幾十年來在全州性選舉中偏向民主黨，但川普在2024年大選中已顯著縮小了與民主黨的差距(從2022年的8個百分點縮減至不到5個百分點)。隨著華茲棄選，2026年的州長寶座爭奪戰勢必將成為全美矚目的焦點。

